FIA Avrupa Ralli Kupası'nın dokuzuncu, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da beşinci ayağı olan Odunpazarı ESOK Rallisi gerçekleştirildi.

Remed Assistance'den yapılan açıklamaya göre, yarış, Eskişehir'in Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK), Remed Assistance ve diğer sponsorların katkılarıyla düzenlendi. Remed Assistance, tüm etaplarda çekici ve ambulans ekipleriyle hem yarışmacıların hem de araçların güvenliğini sağladı.

Ralli, Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Toplam 10 özel etaptan oluşan yarış, kentin zorlu toprak parkurlarında yoğun rekabete sahne oldu ve Banaz özel etabıyla sona erdi.

Rallinin Remed Assistance özel etabında yaşanan mücadele dikkati çekerken, 10,21 kilometre uzunluğundaki etapta birinciliği, Toksport WRT adına yarışan ev sahibi ekip Buğra Banaz - Onur Ahıskalı kazandı.

İkinci sırayı ise GP Garage My Team takımından Andrei Dan Girtofan–Emil Dorin Pulpea elde etti. Dereceye giren pilotlara ödüllerini Remed Assistance Yol Yardım biriminden Ali Uzun ve İsmihan Akkanat takdim etti.

Şampiyonu son iki etap belirleyecek

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun şampiyonu, kalan iki yarışın ardından belli olacak. Sezonun altıncı ayağı olan İstanbul Rallisi, 15-16 Kasım'da İstanbul Otomobil Spor Kulübü'nün (İSOK) organizasyonuyla düzenlenecek. Sezonun final etabı ise 6-7 Aralık'ta Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü'nün (KOSK) ev sahipliğinde yapılacak.

"Genç pilotlarımızı izlemek büyük bir keyifti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Remed Assistance Genel Müdürü Faruk Ertuğ, şirketin ilk kez uluslararası bir yarışın güvenliğini sağladığını belirtti.

Ertuğ, çekici ve ambulans ekipleriyle yarışın güvenliğini sağlayarak uluslararası alanda ülke sporuna katkıda bulundukları için mutluluk duyduklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"2025 FIA Avrupa Ralli Kupası'nın 9. ayağında iyi bir performans sergileyen genç pilotlarımızı izlemek büyük bir keyifti. Hem Remed Assistance özel etabında hem de diğer etaplarda yarışın doğasında olan kazalar ve arızalar meydana geldi. Sorunsuz bir şekilde bütün operasyonu gerçekleştiren tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, Eskişehir Rallisi'nde dereceye giren yarışçıları tebrik ediyorum. Ayrıca uluslararası bir etkinliği yarış takvimine ekleyerek ülke sporuna katkı sunan TOSFED yetkililerine, Eskişehir Otomobil Spor Kulübü'ne ve tüm sponsorlara teşekkür ederim."