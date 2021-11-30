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OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu - Son Dakika

OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu

30.11.2021 16:12
OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu

Türkiye 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Türkiye büyüme rakamlarında OECD ülkeleri arasında Şili'nin ardından en fazla büyüyen ikinci ülke oldu. Türkiye performansıyla Birleşik Krallık, İtalya, Almanya gibi Avrupa devlerini geride bıraktı.

2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme performansı gösterdi.

OECD ÜLKELERİ ARASINDA İKİNCİ OLDUK

Türkiye bu büyümesiyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke konumunda yer aldı.

ŞİLİ YÜZDE 17,3 BÜYÜDÜ

Söz konusu dönemde Şili yüzde 17,3 büyüyerek OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Ekonomik büyüme, Avrupa Birliği'nde yüzde 3,9, Euro Bölgesi'nde yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.

DİĞER ÜLKELERİN BÜYÜME ORANLARI

Türkiye'nin geride bıraktığı ülkelerden Birleşik Krallık yüzde 6,6, İtalya yüzde 3,8, Almanya yüzde 2,6, İspanya yüzde 2,7 oranında büyüdü. OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla büyüyen diğer ülkeler yüzde 6 ile Litvanya, yüzde 5,9 ile İsrail, yüzde 5,8 ile Meksika, yüzde 5,4 ile Danimarka, yüzde 5,2 ile Norveç ve Polonya oldu.

OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Şili, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu - Son Dakika Ekonomi


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