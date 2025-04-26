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Ekonomi

Öğrenci Girişimci İhracat Destekliyor

Buğrahan Arıcı, danışmanlık şirketiyle OSTİM firmalarının ürünlerini uluslararası pazarlara açıyor.

26.04.2025 11:21
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SEDA TOLMAÇ/FİRDEVS BULUT KARTAL - OSTİM Teknik Üniversitesi üçüncü sınıf öğrencisi Buğrahan Arıcı, kurduğu dış ticaret danışmanlık şirketiyle, özellikle OSTİM ve İvedik organize sanayi bölgelerindeki (OSB) firmaların ürünlerini küresel pazarlara ulaştırmasına destek oluyor.

Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nde eğitimine devam eden Arıcı, firmaların küresel pazarlara etkin şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yaklaşık bir yıl önce dış ticaret danışmanlık şirketi kurdu.

Arıcı, okuldaki Türk ve yabancı öğrencilerden oluşan ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenciler, bir yandan ticaret, yazılım, pazarlama alanlarında aldıkları eğitimi sürdürürken diğer yandan OSB'lerde farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlara açılması için şirket bünyesinde çalışıyor.

Firmalara dijital kimlik oluşturma, pazarlama ve reklam alanlarında hizmet veren öğrenciler, bu firmaların ürünlerinin Asya ve Afrika pazarlarına açılmasına destek oluyor.

OSTİM'deki firma ürünlerini ilk kez yurt dışına sattı

Arıcı, AA muhabirine, hem öğrencilerin mezun olmadan tecrübe kazanmalarını hem de hiç yurt dışına açılmamış firmaların uluslararası pazarlarda aktif olmasını amaçladıklarını söyledi.

Halihazırda üç firmaya hizmet sunduklarını belirten Arıcı, "OSTİM ve İvedik sanayi bölgelerinde iş makinesi ve yedek parça sektörü gelişmiş durumda. Biz de bu sektörde üretimi olup yurt dışına pazarlaması olmayan firmalara destek sağlıyoruz. Firmalar üretiyor, biz de onlar adına ürünlerini satıyoruz." dedi.

Arıcı, akademik bilgi ve yabancı dil tecrübeleriyle sanayicilere ekonomik ve profesyonel hizmet sunduklarını, yaptıkları çalışmalar sonucunda OSTİM'de yedek parça sektöründe faaliyet gösteren, daha önce hiç yurt dışına açılmamış firmanın ilk kez dış satım yapmasını sağladıklarını, bu firmanın ürünlerini Ukrayna ve Özbekistan'a ihraç ettiklerini anlattı.

"Firmaların teknoloji ve bilgiye güvenerek ihracatlarını büyütmelerini istiyoruz"

Yabancı öğrencilerin, özellikle kendi ülkelerindeki pazarlara erişimde firmalara önemli avantajlar sağladığına işaret eden Arıcı, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın ihracatını artırıp ülkemize destek olmayı amaçlıyor, bunu da firmalara en güncel ve yenilikçi olanı sunarak yapmaya çalışıyoruz. Geleneksel yöntemlere başvururken yapay zekayı ve ileri teknolojiyi de kullanıyoruz. Dış ticaret yapmak isteyen firmaların da bu konuda özverili olmalarını, teknolojiye, bilgi ve bilime güvenerek ihracatlarını büyütmelerini istiyoruz."

Etiyopyalı öğrenci, Afrika pazarını firmalara açıyor

Etiyopya'dan Türkiye'ye gelerek aynı üniversitede eğitim alan ve şirket bünyesinde çalışan öğrencilerden Selva İsmail de firmalara Afrika pazarına ulaşmaları için destek verdiğini söyledi.

İsmail, daha mezun olmadan bu alanda aktif çalışmasının kendisine önemli avantajlar kazandırdığını, ülkesine döndüğünde de Türkiye'de kazandığı tecrübeyi iki ülkenin ticaretine katkı vermek için kullanabileceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

OSTİM Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Eğitim, Son Dakika

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