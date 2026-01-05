Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
05.01.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in aralık enflasyonunu açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 12,19; memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,6 olarak netleşti. 1/4 derecedeki öğretmen ve vaiz maaşları arasındaki fark ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aralık ayında enflasyon yüzde 0,89 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve emeklilerin ocak ayı zam oranları da kesinleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 12,19 ZAM

Enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı yüzde 12,19 oldu. Bu artış, emekli aylıklarına doğrudan yansıyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI YÜZDE 18,6

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kapsamında daha önce belirlenen yüzde 11'lik artışa, 2025'in ikinci yarısına ilişkin yüzde 6,85 enflasyon farkı eklendi. Böylece memur ve memur emeklilerinin 2026'nın ilk yarısındaki kümülatif zam oranı yüzde 18,6'ya ulaştı.

ÖĞRETMEN-VAİZ MAAŞI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yeni tabloya göre; 61 bin 146 TL olan 1/4 derecedeki öğretmen maaşı 72 bin 519 TL'ye yükseldi. Aynı derecedeki vaizin maaşı ise 63 bin 916 TL'den 75 bin 804 TL'ye çıktı. Öğretmen ve vaiz maaşları arasındaki fark sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı "Öğretmenler vaizlerden nasıl az maaş alır?" diyerek tepki gösterdi.

ZAM HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Belirlenen bu oran, 5 milyondan fazla memur ile memur emeklisini doğrudan etkiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 937 LİRA OLDU

Kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olduğu için maaşı bu seviyeye tamamlanan emeklilerin aylığı da yüzde 12,18 artışla 18 bin 937 liraya yükselecek. Ancak bu artışın doğrudan uygulanabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekecek.

İşte mesleklere göre yeni maaşlar;

Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Ekonomi, Eğitim, Aralık, Güncel, Yaşam, Memur, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:54:55. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.