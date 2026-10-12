ÖİB, 4 ildeki 5 taşınmazı satışla özelleştirecek, teklifler 5 Kasım'a kadar verilecek - Son Dakika
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ÖİB, 4 ildeki 5 taşınmazı satışla özelleştirecek, teklifler 5 Kasım'a kadar verilecek

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ÖİB, Bolu Mudurnu, Denizli Baklan, İzmir Güzelbahçe ve Niğde merkezdeki toplam 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre son teklifler 5 Kasım'a kadar verilebilecek; geçici teminat 900 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ildeki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bolu'nun Mudurnu, Denizli'nin Baklan, İzmir'in Güzelbahçe ilçelerinde birer, Niğde'nin merkez ilçesinde iki olmak üzere toplam 5 taşınmazın satışı yapılacak.

Son teklifler 5 Kasım'a kadar verilebilecek. İhalelerde geçici teminat bedeli 900 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA
GüzelbahçeDenizliMudurnuEkonomiBaklanNiğdeİzmirEmlakBoluSon Dakika

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