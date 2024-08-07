ÖİB, Antalya ve Sakarya'daki taşınmazların özelleştirme ihalesi sonuçlandı

Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Antalya ve Sakarya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Antalya'nın Alanya ilçesi Kargıcak köyündeki 1501 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 40 milyon 500 bin lira bedelle Cafer Ersoy verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesi Kestel köyündeki 1001 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde de en yüksek teklif, 30 milyon 200 bin lirayla Oxopia İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden geldi.

Aynı köydeki 1002 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif ise 25 milyon lirayla Cafer Ersoy tarafından verildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi'ndeki 44 bin 131 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın nihai pazarlık görüşmesinde de en yüksek teklifi veren, 450 milyon lirayla AVY Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi oldu.