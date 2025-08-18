ÖİB, Aydın ve Muğla'da Taşınmaz Satışı Gerçekleştirdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın ve Muğla'daki 2 taşınmazın satış ihalelerini gerçekleştirdi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlık adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 7 bin 541,56 metrekarelik taşınmaz için yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi 176 milyon lira ile Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. verdi.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki 761,92 metrekarelik taşınmaz için ise en yüksek teklif 121 milyon lirayla Hacı Koyun tarafından sunuldu.