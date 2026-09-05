ÖİB onaylı imar planlarına itirazlar reddedildi; 11 ildeki 37 taşınmaz özelleştirme kapsamında - Son Dakika
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ÖİB onaylı imar planlarına itirazlar reddedildi; 11 ildeki 37 taşınmaz özelleştirme kapsamında

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bazı imar planı değişiklikleri ve itirazlara ilişkin kararları onaylandı. İzmir, Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'daki taşınmazlara yönelik imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar reddedildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), bazı imar planı değişiklikleri ve itirazlara ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Bostanlı İskelesi'ne ilişkin, "iskele alanı" kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan ve onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar değerlendirilerek reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki taşınmaza yönelik, "gelişme konut alanı", "park ve yol" gibi kullanım kararları getirilmesine dair hazırlanan ve onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların reddedilmesi uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hacımimi Mahallesi'ndeki taşınmaza dair, "turizm-hizmet-ticaret alanı", "yaya yolu" gibi kullanım kararları getirilmesine dair hazırlanan ve onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların reddedilmesi kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Bornova ilçesi Ergene Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik, "gelişme konut alanı", "park ve yol" gibi kullanım kararları getirilmesi doğrultusunda hazırlanan ve onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Karaköprü Mahallesi'ndeki taşınmazlara dair, "gelişme konut", "anaokulu", "ortaokul", "sağlık tesisi", "sosyal tesis" alanları ile "park, pasif yeşil alan ve yol" gibi kullanım kararları getirilmesi doğrultusunda hazırlanan ve onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların reddedilmesi uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamı ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara dair, "ticaret-konut", "belediye hizmet", "resmi kurum", "sosyal tesis" alanları ile "genel otopark ve yol" gibi kullanım kararları getirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

DSİ adına kayıtlı 37 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı

Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) adına kayıtlı olan 11 ildeki 37 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, söz konusu yerlerde özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar taşınmazlara yönelik her türlü gelir, gider, bakım, onarım, işletim ve diğer yükümlülüklerin DSİ'ye bırakılması, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanması kararı alındı.

Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Ekonomi, Ankara, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖİB onaylı imar planlarına itirazlar reddedildi; 11 ildeki 37 taşınmaz özelleştirme kapsamında - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖİB onaylı imar planlarına itirazlar reddedildi; 11 ildeki 37 taşınmaz özelleştirme kapsamında - Son Dakika
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