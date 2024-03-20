OKA, Samsun\'da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı için ön başvuru sürecini başlattı

Ekonomi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'na (CMDP) Samsun'dan yapılacak proje başvurularını belirlemek üzere ön başvuru sürecini başlattı.

Ön başvuru sürecinde hazırlanacak projelerin, programın öncelikleri olan istihdam, üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması; verimlilik, teknoloji ve yenilikçiliğin desteklenmesi yaklaşımları dikkate alınarak geliştirilmesi bekleniyor. Başvurular, 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 16.00'ya kadar yapılabiliyor.

En Az 1 milyon TL bütçeli projeler hazırlanacak

Proje bütçesinin en az 1 milyon TL olabileceği CMDP projeleri için proje uygulama süresi en fazla 18 ay, destek oranı ise en fazla yüzde 90 olarak belirlendi. Programa; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler ve mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri başvuru yapabiliyor. Programa ilişkin ayrıntılı bilgi ve formlara oka.gov.tr/destekler/basvurabileceklerim sekmesinden ulaşılabiliyor.

Bugüne Kadar Samsun'a 42 milyon TL CMDP Desteği sağlandı, yeni projeler yolda

Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hatay, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerinden projelerin kabul edildiği CMDP kapsamına 2019 yılında dahil olan Samsun'dan bugüne kadar 8 büyük ölçekli proje CMDP desteği almaya hak kazandı. Güncel rakamlarla toplam 42 milyon TL destek sağlanan bu projeler ile Samsun'a 62 milyon TL değerinde yatırım yapıldı.

Türkiye'nin bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz, çevresine hizmet verme bakımından merkez olma işlevi taşıyan 11 ilinde uygulanan, bütçesi, söz konusu 11 ilde uygulanmak üzere merkezi olarak belirlenen CMDP kapsamındaki illerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerini ve bölgesel çekim merkezi olma niteliği güçlendiriyor. - SAMSUN