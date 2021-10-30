Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?

İstanbul'da bir kişi 2017 model 1 milyon TL değerinde lüks sıfır bir otomobil aldı. Aracı yaklaşık 1 yıldır kullanan sürücü, son olarak uzun yola çıktı ve seyir halindeyken motor arıza verince ölüm riski atlattı.
Garanti süresi devam eden aracın sahibi bayiye aracın motorunda problem olduğunu söyledi. Ve değişim talebinde bulundu. Bayi ise araç sahibine aracın arızasının kullanıcı hatasından kaynaklandığını belirtti.
CNN Türk'ün haberine göre; otomobil sahibi mahkemeye başvurdu. Mahkeme bilirkişi atadı. Bilirkişiler motorda sorun olduğunu tespit etti ve aracın misliyle değiştirilmesine karar verdi.
Aynı model ve aynı yıl üretilen bir başka lüks otomobil bu kez de Kırklareli yolu üzerinde seyir halindeyken yolda kaldı. Aynı marka araçlarda üst üste sorun çıkması, akıllara "O yıl üretilen araçlarda problem mi var?" sorusunu getirdi.
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