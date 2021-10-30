Üye Girişi
Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? - Son Dakika

Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?

30.10.2021 10:42

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, 1 milyon liraya 2017 model lüks otomobil aldığına bin pişman oldu. Seyir halinde motoru arıza yapan araç nedeniyle ölüm riski atlatan vatandaş, bayiye giderek aracın değişimini istedi. Bayinin talebi reddetmesiyle mahkemeye başvuran tüketiciye güzel haber yargıdan geldi. Aracın misliyle değişimine karar verildi. Aynı marka ve model bir başka araçta da aynı sorun yaşanınca akıllara "O yıl üretilen araçlarda problem mi var?" sorusu geldi.

İstanbul'da bir kişi 2017 model 1 milyon TL değerinde lüks sıfır bir otomobil aldı. Aracı yaklaşık 1 yıldır kullanan sürücü, son olarak uzun yola çıktı ve seyir halindeyken motor arıza verince ölüm riski atlattı.

BAYİ DEĞİŞİM TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Garanti süresi devam eden aracın sahibi bayiye aracın motorunda problem olduğunu söyledi. Ve değişim talebinde bulundu. Bayi ise araç sahibine aracın arızasının kullanıcı hatasından kaynaklandığını belirtti.

MAHKEME DEĞİŞİM KARARI VERDİ

CNN Türk'ün haberine göre; otomobil sahibi mahkemeye başvurdu. Mahkeme bilirkişi atadı. Bilirkişiler motorda sorun olduğunu tespit etti ve aracın misliyle değiştirilmesine karar verdi.

BİR BAŞKA ARAÇ DA AYNI SORUNU YAŞADI

Aynı model ve aynı yıl üretilen bir başka lüks otomobil bu kez de Kırklareli yolu üzerinde seyir halindeyken yolda kaldı. Aynı marka araçlarda üst üste sorun çıkması, akıllara "O yıl üretilen araçlarda problem mi var?" sorusunu getirdi.

Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?

Türk Lirası, İstanbul, Otomobil, Tragger, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi 10:46 İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu 10:38 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu 10:10 "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu 09:29 Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz 09:06 Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü 09:02 Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar 08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor 19:10 Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor

Son Dakika Haberleri
10:47 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
10:45 İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi
10:42 Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?
10:38 Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü
10:38 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu
10:36 Ronaldo'nun paylaşım rekor kırdı, Messi'yi solladı
10:11 Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans
10:09 "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap
10:06 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi
09:57 Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
10:47
Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü         
10:39
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans         
10:12
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı         
08:59
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 10:53:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement