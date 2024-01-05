Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikten sonra yeni yılla birlikte belirlenen yeni vergi oranları akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi.

YENİ YILLA BİRLİKTE ZAM GELDİ

Yılın son enflasyon verileriyle birlikte yüzde 25,6 oranında artan ÖTV kurşunsuz 95 oktan benzinde 7,52 liradan 9,45 liraya, motorinde 7,05 liradan 8,86 liraya, LPG'de 5,77 liradan 7,25 liraya yükselişlere neden oldu. Bu oranlarla birlikte benzinin litresine ortalama 2.30 lira, motorinin litresine 2.17 lira, LPG'nin litresine ise 1 lira zam geldi.

MOTORİNE 41 KURUŞ İNDİRİM

Art arda gelen zamlardan sonra 2024'ün ilk indirimi de geldi. Motorin litre fiyatına 41 kuruş indirim yapıldı. İndirim 5 Ocak itibarıyla pompaya yansıtılmaya başlandı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.