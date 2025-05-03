OPEC+ Günlük 411 Bin Varil Üretimi Artıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

OPEC+ Günlük 411 Bin Varil Üretimi Artıracak

OPEC+, haziranda 8 üke ile günlük 411 bin varil üretim artışı için toplandı. Piyasa koşulları değerlendirilecek.

03.05.2025 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, haziranda bir önceki aya göre günlük 411 bin varil üretim artışına gidecek.???????

???????OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan 8 OPEC+ ülkesinin piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi toplandığı belirtildi.

Düşük petrol stoklarının sağlıklı piyasa dinamiklerini yansıttığının vurgulandığı açıklamada, grubun üretim artışının 5 Aralık 2024'te alınan karara dayandığı ifade edildi.

Buna göre söz konusu ülkeler, 1 Nisan itibarıyla daha önce uygulamaya koyduğu günlük 2,2 milyon varillik gönüllü kesintilerini kademeli ve esnek biçimde sonlandırma sürecinin bir parçası olarak, haziranda bir önceki aya göre günlük 411 bin varil üretim artışına gidecek.

Günlük 411 bin varillik artışın 3 aylık kademeli artışın toplamına karşılık geldiğine işaret edilen açıklamada, grubun söz konusu artışları piyasa koşullarına bağlı olarak durdurulabileceği veya tersine çevrilebileceği kaydedildi.

Grubun temmuz ayı üretim seviyesini belirleyeceği bir sonraki toplantısı 1 Haziran'da yapılacak.

?Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesini gördü

OPEC+ grubu, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini kademeli bir şekilde sonlandırarak, mayısta günlük 411 bin varillik üretim artışı yapacaklarını bildirmişti.

Bu karar, ABD yönetiminin ticaret tarifeleriyle birlikte, petrol fiyatlarını varil başına 60 doların altına indirerek son 4 yılın en düşük seviyesine çekmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Finans, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OPEC+ Günlük 411 Bin Varil Üretimi Artıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:35:09. #7.13#
SON DAKİKA: OPEC+ Günlük 411 Bin Varil Üretimi Artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.