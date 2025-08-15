OPET'ten Doğaya Saygı Seferberliği - Son Dakika
OPET'ten Doğaya Saygı Seferberliği

15.08.2025 15:15
OPET, doğa ve çevre için çöp toplama seferberliği başlattı, bilinç ve duyarlılık yaratmayı hedefliyor.

OPET, "Doğaya Saygı Duy, Çöpüne Sahip Çık" sloganıyla Türkiye genelinde çöp toplama seferberliği başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET 2021'de Ege'deki orman yangınlarının ardından toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla başlattığı Doğaya Saygı Projesi'ni, "rehabilitasyon, çöp toplama, ağaç dikme ile kuru ot ve örtü temizliği" adımlarını içeren ulusal bir harekete dönüştürdü.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk'ün öncülüğünde yürütülen projenin ilk aşaması, Marmaris'e bağlı Bayır ve Osmaniye, Köyceğiz'e bağlı Otmanlar, Milas'a bağlı Çökertme, Gökbel ve Bozalan köylerindeki rehabilitasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Şirket, bugün itibarıyla da "Doğaya Saygı Duy, Çöpüne Sahip Çık" sloganıyla çöp toplama seferberliğini başlattı. Bodrum Çamlık Mevkii'ndeki ilk etkinliğe Öztürk'ün yanı sıra OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Çamlık Köyü Muhtarı Mehmet Kahraman, OPET çalışanları ve gönüllüler katıldı. Çamlık Meydanı'ndan yola çıkan gönüllüler, yarım saatte bir römork çöp topladı.

Açıklamada, buradaki konuşmasına yer verilen Nurten Öztürk, bugüne kadar 25 milyon kişiye ulaşan projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kampanyamız bir bilinçlendirme ve toplumda duyarlık yaratma projesi, ne kadar kişiyi inandırabilirsek ve bize katabilirsek o kadar mutlu olacağız. Bir kişinin dahi yangın çıkaran o kibriti atmamasına, o sigarayı, izmaritini atmamasına neden olabilirsek bugün görevimizi yapmış olacağız. Bugün Bodrum'da başlattığımız bu hareket, sadece bir temizlik eylemi değil, gelecekteki afetlerin önüne geçme irademizdir. Bu iradeyle, son yangınlarda yitirdiğimiz umutları Çanakkale, İzmir ve Bursa'da yeniden yeşertecek, rehabilitasyon, ağaçlandırma ve yangın riski yüksek bölgelerde yapacağımız örtü temizliğiyle ormanlarımızı, yani vatanımızı koruma altına alacağız. Başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili tüm kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak sürdürülebilir bir dünya için çevreyi korumayı önceliklendiriyoruz. Bu hareketi organik bir seferberliğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz."

Öztürk, bu yıl orman yangınlarında zarar gören Çanakkale, İzmir ve Bursa'da iyileştirme çalışmaları da yapacaklarını belirterek, ekim ayında İzmir ve Bursa'da "OPET Ormanları" oluşturulacağını, kapsamlı ağaç dikme faaliyetleri gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

Haziran 2026'da ise yangın riski yüksek bölgelerde kuru ot ve örtü temizliği yapılacağını ifade eden Öztürk, "Yangın riski yüksek bölgelerde gerçekleştireceğimiz bu hassas müdahale, doğal yaşam alanlarının korunması ve yangınların önlenmesi adına kritik bir adım olacak. Kuru otların ve yanıcı örtülerin düzenli temizliği sayesinde, sadece doğanın direncini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda halkımızın güvenliğini de güçlendireceğiz. Bu çalışmaların ötesinde, toplumumuzda yangın riskine karşı farkındalık ve sorumluluk bilincini artırmak, sürdürülebilir çevre koruma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

