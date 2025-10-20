Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi - Son Dakika
Son Dakika
Ekonomi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL\'den 70 TL\'ye düşünce çiğ çiğ yedi
20.10.2025 15:58  Güncelleme: 16:42
Ordu'da hamsi fiyatlarının 70 liraya kadar düşmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Fiyata sevinen bir vatandaş ise sevinçten çiğ hamsi yedi.

Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, özellikle hamsi ve istavritte bollukla devam ediyor. Sezon başında kilogramı 300 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı, artan avlanma miktarıyla birlikte önce 100 liraya, ardından da bazı balıkçılarda 70 liraya kadar geriledi.

Hamsinin ucuzlamasıyla tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, hamsinin tam mevsimi olduğunu belirterek bol bol tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

"VATANDAŞ HAMSİYE DOYACAK"

Balıkçı esnafı Faruk Arslantürk, vatandaşın daha fazla hamsi tüketebilmesi için fiyatları aşağı çektiklerini ifade ederek, "Şu anda Karadeniz'de hamside bolluk var. Talep çok güzel, diğer çeşitler az ama hamsi bol. İnsanlara cazip geliyor, 2 gün önce 100 liraydı, şimdi 70 lira. Artık 1 kilo yerine 1,5 kilo alan var" dedi.

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

"SEVİNÇTEN ÇİĞ YEDİM"

Hamsi fiyatlarının düşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Enver Sağlam adlı vatandaş, "Ara sıra çiğ hamsi yerim ama bu kez sevinçten tezgahtan çiğ aldım. İnsanlar fırsat buldukça yesin, diğer sebze ve meyveleri nasıl çiğ yiyorsak bunu da yemek lazım" diye konuştu.

"TAM ZAMANI"

Vatandaşlardan Nurten Yılmaz her hafta düzenli olarak hamsi tükettiklerini belirtirken, Bahtiyar Kaymak ise hamsinin şu anda en uygun fiyatlarda olduğunu, bundan daha aşağıya düşmeyeceğini ve her gün tüketmeye devam ettiklerini söyledi.

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
