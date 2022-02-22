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ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği - Son Dakika

ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği

22.02.2022 10:01
ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (ÖR-KOOP) bölge tarımına desteği sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (ÖR-KOOP) bölge tarımına desteği sürüyor. Türkiye'nin en büyük süt toplama merkezleri arasında yer alan ÖR-KOOP, ortaklarının ve çevre çiftçisinin ihtiyacı olan birçok alanda yaptığı yatırımlarla büyümeye devam ediyor. ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal: "Bölge tarımına ve üretime katkımız artarak sürecek" dedi.

Türkiye'nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında yer alan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (ÖR-KOOP) yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Artan talep üzerine bölgedeki fidan ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen yönetim, bölgenin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan İncir, Zeytin, Narenciye başta olmak üzere Nar ve daha birçok fidan türünün en kalitelilerini bölge çiftçisinin ayağına getirdi.

"Amaç, bölgedeki hayvancılığın gelişmesi"

Kuyucak'taki Soğuk Hava Tesisleri'nin bahçesinde hazırlanan özel alanda fidanları satışa sunan ÖR-KOOP'un bu hizmeti yoğun ilgi gördü. Başkan Ünal Önal, 1979 yılında kurulan kooperatifin bölgedeki hayvancılığın gelişmesi ve çiğ süt alımı yapılması amacıyla yıllarca faaliyetini bu şekilde sürdürdüğünü ifade ederek: "Kooperatifimiz Aydın'ın 8 ilçesinden günlük süt toplamakta ve topladığı bu sütlen bir kısmını tesislerinde işlemekte, büyük bölümünü de süt işleme firmalarına göndermektedir. Kooperatifimiz özellikle son yıllarda kalkınma kooperatiflerinin amaçları arasında yer alan seracılık, bitkisel üretim ve ormancılıkla ilgili faaliyetlerini yürütmektedir. Biz yem fabrikamızın ardından soğuk hava tesisimizi kurarak ve paketleme tesisimizi de ekleyerek incir, kestane gibi önemli ürünlerimizi değerlendirmekteyiz. Bölgemizde yetişen neredeyse tüm ürünleri değerlendirebilecek duruma geldik."

"Sütünü getir, fidanını götür"

Başkan Ünal: "Şu an 3 bin 160 ortağımıza süt hayvanlarının yanı sıra buluna tarla ve bahçelerindeki üretime destek vermek üzere de çalışmaktayız. Geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından çiftçimize destek olmak amacıyla talep üzerine fidancılık faaliyetine de girdik. Önümüzdeki yıl tüm meyve fidanlarını üreticilerimizden gelen süt karşılığı şeklinde destek olacağız. Bir anlamda sütünü getiren ortağımız karşılığında fidan alabilecek. Fidancılık faaliyetimiz için gerekli tüm yasal izinler ve üretim koşulları hazırlanarak sürdürülmektedir" dedi.

Fidan seçiminde ÖR-KOOP'u tercih eden üreticiler de yönetime teşekkür ederek ekonomik ve kaliteli fidan nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN

ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği
ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği
ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği
ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği
ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği
ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği
ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği

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Türkiye, Nazilli, Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ÖRKOOP'tan bölge tarımına kaliteli fidan desteği - Son Dakika
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