"Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
09.04.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars'ın Ani köyünde meraya çıkamayan hayvanların birbirlerinin yününü yemesiyle gündeme gelen örnek üreticiye yanıt verdi. Bakanlık meraların kullanımının yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, uygulamanın mevzuat gereği belirlenen otlatma takviminden ibaret olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın daha önce “örnek üretici” olarak nitelendirdiği çiftçi, mera yasağı nedeniyle hayvanlarını otlatamadı ve hayvanlar uzun süre kapalı alanda kalmak zorunda kaldı. Bu durumun ardından hayvanların strese girerek birbirlerinin yününü yemeye başladığı görüldü. Üreticinin yaşadığı sorunla ilgili yaptığı başvuruların ise “komisyon kararı” gerekçesiyle sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars’ın Ani köyünde mera kullanımının yasaklandığına dair bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu durumun bir "mera yasağı" olmadığı, 4342 sayılı Mera Kanunu uyarınca Türkiye genelinde olduğu gibi Kars’ta da meraların kullanımının belirli bir takvim çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.

"OTLATMA SEZONU 10 NİSAN'DA BAŞLAYACAK"

Kars’taki meraların korunması ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için mevsimsel planlamanın önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Kars’ta 2026 yılı otlatma sezonu 10 Nisan 2026 tarihinde başlamaktadır. Bu tarihten önce meraya çıkılmamasının nedeni; meraların korunması, otların yeterli seviyeye ulaşması ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde devam edebilmesidir. Belirtilen tarihlerden önce meralarda otlatma yapılması meraların vejetasyon yapısının bozulmasına ve ot veriminin azalmasına sebep olmaktadır. Bakanlık olarak yetiştiricilerimizin bu süreçte mağduriyet yaşamaması için, Ani köyü sınırları içerisinde bulunan bir alan 1 Kasım 2025 – 10 Nisan 2026 tarihleri arasında kışlak olarak kullanıma açılmıştır.

ISLAH PROJESİ YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan, Ani köyüne ait meralarda geçmiş yıllarda aşırı otlatmaya bağlı tahribat oluştuğu için de bir mera ıslah projesi yürütülmektedir. Bu çalışmalar, meraların daha verimli hale getirilmesi ve üreticilerimizin uzun vadede daha güçlü bir üretim yapabilmesi için uygulanmaktadır.

Ayrıca, il ve ilçe müdürlüğü teknik ekiplerimiz tarafından sahadaki yetiştiricilerimizle düzenli iletişim sağlanmakta, gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Üreticilerimizin yanında olmaya, meralarımızı korumaya ve hayvancılığımızı sürdürülebilir şekilde güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ekonomi, Güncel, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:01:24. #7.12#
SON DAKİKA: "Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.