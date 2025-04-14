Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda İstihdam Fırsatları Tanıtılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda İstihdam Fırsatları Tanıtılıyor

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı\'nda İstihdam Fırsatları Tanıtılıyor

Samsun'da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, öğrenci ve mezunları iş fırsatları ile buluşturmak için kapılarını açtı. Çarşamba Ticaret Borsası'nın stant açtığı fuarda, istihdam süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

14.04.2025 15:10  Güncelleme: 15:12
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Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında 14 Nisan'da Samsun'da kapılarını açan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'25') Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) stant açarak öğrenci ve mezunlara meslek ve istihdam süreçleri hakkında bilgiler aktardı.

Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde yüzlerce firma, paydaş üniversite ve kamu kurumlarını 14-15 Nisan 2025 tarihinde binlerce öğrenci ve mezunla buluşturacak Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, yapılan açılış töreni ile başladı. Tören açılışına il ve ilçe protokolü başta olmak üzere Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ile Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin katıldı.

Bugün kapılarını açan fuarda Çarşamba Ticaret Borsası standı öğrenciler ve mezunlar tarafından yoğun ilgi gördü. ÇTB Basın Danışmanı Elif İrem Gökmen, Borsanın faaliyetleri ve Çarşamba'da faaliyet gösteren firmaların istihdam olanakları hakkında bilgiler verdi. Çarşamba TB Meclisi fuarda yer alarak, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya, Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Erol, Terme Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ekmekçi ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar'ı ağırladı.

Fuarda Samsun firmalarını ziyaret eden Meclis Başkanı Hacı Toraman, bu yıl ikincisi gerçekleşen OKAF'ın Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin üniversiteleri ve öğrencileri için kamu ve özel kurumların istihdam olanaklarından faydalanmalarını sağlayan önemli bir aracı olduğunu ifade etti. Toraman, "Öğrencilerimiz ve mezunlarımız birçok iş imkanı bulabileceği firmalar ile bir araya geldi. Yetkinliğin ön planda tutulması, ülkemiz, bölgemizi ve şehrimizi geliştirmeye ve bölgesel istihdama yönelik ciddi bir yatırımdır" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda İstihdam Fırsatları Tanıtılıyor - Son Dakika

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