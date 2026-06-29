Orzax Halkı Arz Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orzax Halkı Arz Ediyor

Orzax Halkı Arz Ediyor
29.06.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orzax, halka arzda 69 lira fiyatla 31.5 milyon pay satacak, sermayesini artırmayı hedefliyor.

Türkiye'de takviye edici gıda alanında faaliyet gösteren Orzax'ın halka arzı kapsamında 29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da talep toplanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan Orzax'ın pay başına fiyatı 69 lira, borsa kodu ise "ORZAX" olarak belirlendi.

Halka arzla Orzax'ın çıkarılmış sermayesinin 307 milyon liradan 338 milyon 500 bin liraya çıkarılması planlanıyor. İşlemde 31 milyon 500 bin nominal değerli payın sermaye artırımı, 21 milyon lira nominal değerli payın ise ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor.

İşlemde halka açıklık oranının yüzde 15,51 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün de 3 milyar 622 milyon 500 bin liraya ulaşması bekleniyor.

Orzax Üst Yöneticisi (CEO) Yunus Emre Alimoğlu, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında halka arz sürecini ve gelecek dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Alimoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şirketin 2004'te kurulduğunu ve başlangıçta ürünlerini ABD, Kanada ile Almanya'daki firmalarda üreterek Türkiye pazarına sunduklarını belirtti.

Alimoğlu, kendi tesislerini 2013'te faaliyete aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2013'lü yıllara geldiğimizde artan üretim hacmimizi karşılamak üzere, aynı zamanda AR-GE faaliyetlerimizi hızlandırıp inovasyonu daha fazla öne çıkartmak için kendi üretim tesisimizi kurmaya başladık ve bu tesisimizi faaliyete aldık. 2020'ye kadar burada faaliyetlerimizi sürdürdük. 2020'li yıllara geldiğimizde, Türkiye'nin en yüksek kapasitesine sahip takviye edici gıda fabrikamızı kurduk."

Fabrikanın bir taraftan Orzax'a üretim gerçekleştirirken diğer taraftan da iç veya dış pazardan gelen taleplere fason üretim cevabı verdiğini aktaran Alimoğlu, fabrikayı kurduklarında dünyadaki regülasyonları karşılayacak kalite standartlarında bir altyapıyı oluşturduklarını ifade etti.

Alimoğlu, halka arz sürecine ve sermaye yapısına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yaklaşık 3,6 milyar liralık bir halka arz gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 50'sini yeni yatırımlar ve işletme sermayesi olarak kullanacağız. Yüzde 30'unu ise borçların kapatılması konusunda değerlendiriyor olacağız. Burada, 21 milyon lotluk bir ortak satışı var. Bu ortak satışı gerçekleştikten sonra ortakların şirkete olan borçlarından kaynaklı bu nakit, tekrar şirkete gönderilecek olup 3,6 milyar lira yatırımın tamamı Orzax'a girmiş olacak ve bu ciddi yatırım Orzax'ın önünde yeni fırsatlar açacak."

AR-GE projelerine yaklaşık 1,2 milyar liralık destek

Alimoğlu, 2017'de AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmeye başladıklarına değinerek, ürünlerinde kullandıkları ham maddelerin üretimi üzerine odaklandıklarını anlattı.

AR-GE çalışmalarının probiyotiklerin biyoteknolojik yöntemlerle elde edilmesi üzerine olduğunu belirten Alimoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarından numuneler İstanbul'daki laboratuvarımıza getirildi. Bu numuneler anne ağız sütü, inek ağız sütü, topraktan ve fermente ürünlerden alınan numunelerdi. Bu numunelerden bine yakın probiyotik suşu izole ettik. AR-GE laboratuvarımızda bunların probiyotik özellikler taşıyıp taşımadığını tespit ettik ve yaklaşık 7 yıllık ciddi bir AR-GE çalışmasının ardından bugün 21 probiyotik suşunu üretebilir düzeye geldik."

Alimoğlu, mikroalglerden ham madde sentezi üzerine de büyük bir proje çalışmasına başladıklarını, projenin çıktısı olarak, bitkisel omega-3, bitkisel protein, beta-karoten, astaksantin ve D vitamini formlarının ham madde olarak elde edilmesi üzerinde çalıştıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından stratejik yatırım hamlesi kapsamında değerlendirildi ve yaklaşık olarak 1,2 milyar liralık teşvik desteği aldı. Dolayısıyla bir taraftan kapasitemizi artırmaya çalışırken, bir taraftan AR-GE'yi bir şekilde finanse etmemiz gerekiyor. Çok fazla proje üreten bir firmayız. Dolayısıyla çok fazla fırsat görüyoruz. Bu fırsatları da firmanın imkanları ölçüsünde değerlendiriyor, önceliklendiriyoruz. Son 3 yıldır dermokozmetik pazarına yatırım yapmak üzere AR-GE çalışmaları sürdürüyoruz. Yaklaşık 3 yıllık ürün geliştirme, AR-GE sürecinin ardından ocakta Shiniq markamızla dermokozmetik pazarına girdik. Dermokozmetik pazarı da aslında takviye edici gıda pazarı kadar eczane kanalında büyük olan bir pazar. Dolayısıyla aslında iki katına çıkarabileceğimiz yeni bir pazara giriyoruz."

Kazakistan'a 35 milyon avroluk fabrika

Küresel büyüme stratejisi kapsamında Kazakistan'da 3 yıldır üzerinde çalıştıkları bir fabrika projesi bulunduğunu aktaran Alimoğlu, 15 gün içerisinde tesisin temel atma törenini gerçekleştireceklerini söyledi.

Alimoğlu, "Bu projenin büyüklüğü yaklaşık olarak 35 milyon avro olacak. Bunun 25 milyon avrosu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından, 10 milyon avrosu ise Orzax tarafından fonlanıyor olacak." dedi.

Bir yıldır ilaç sanayisine yatırım yapmak üzere çalıştıklarına dikkati çeken Alimoğlu, sektörün yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip olduğunu aktardı.

Alimoğlu, bir taraftan da fonksiyonel gıdalar üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an fonksiyonel gıdaların da AR-GE çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bir de pazara verilmeye hazır sporcu ürünleri üzerine ciddi çalışmalarımız oldu. Kasım ayında 15 yeni sporcu ürünüyle pazara giriyor olacağız. Tüm bu fırsatlara dönüp baktığımızda, bunların hepsi firmaya ciddi ivme kazandıracak, ciddi potansiyel sağlayacak ürün kategorileri. Bu fırsatları gördüğümüz için firmanın likiditesini güçlendirip, var olan ivmeyi yükselterek devam etmek istiyoruz."

Takviye edici gıda kategorisinde son 3 yılda yüzde 27'lik reel büyüme yakaladıklarını belirten Alimoğlu, 2025'te ise yüzde 31 büyüme gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yılbaşından bu yana 12 yeni ürünü piyasaya sunduklarını aktaran Alimoğlu, "Yıl sonuna kadar da takviye edici gıda ürün kategorisinde 25 yeni ürünü piyasaya vereceğiz. Arka tarafta, yenilikçi formlarla üzerinde çalıştığımız 100'e yakın ürün var. Bu kategoride, büyümemizi sürdüreceğiz. Bir taraftan dermokozmetik kategorisini açtık. Dermokozmetik kategorisinde de ciddi bir ivme yaşayacağımızı düşünüyoruz. Ham madde üretimi yine bizim gerçekleştirmemiz gereken projeler. İlaç sanayine yatırım olacak. Sporcu ürünleri kategorisi olacak. Dolayısıyla önümüzde gerçekleştirmemiz gereken çok sayıda proje var." diye konuştu.

Tüm bu projeleri globalleştirebildiklerini vurgulayan Alimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracat departmanını çok önemsiyoruz. 2020'de ihracat departmanında 2 kişi çalışırken, 100'ün üzerinde çalışma arkadaşımızla bu yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarından 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ihracatların firmamızın içerisindeki payı, yüzde 5,6 seviyesinde. 2028'de izahnamede yüzde 12 olacağı öngörülüyor. Ama yapmış olduğumuz yatırımın büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda, ciromuzun içerisindeki payını çok daha yukarılara taşıyacağımızı öngörüyoruz."

Alimoğlu, ihracatta 50 ülkeye distribütörlük modeliyle ulaştıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir süre sonra buradaki 'know-how'ı bu ülkelere taşıdığınızda, pazarlama becerilerini artırdığınızda ve o pazarda ürünlerin tutunmasını sağladığınızda her ülkeden ayrı bir Orzax'ın çıkma potansiyeli var. Çok daha önemli olan bir konu, takviye edici gıdaların yanına ham maddelerin ihraç edilmesini koyuyoruz. Ham maddelerin yanına dermokozmetiklerin konulmasını hedefliyoruz. Ardından sporcu ürünlerini koymayı hedefliyoruz. İlaç sanayine yapacağımız yatırımla bu ülkedeki distribütörlerimizle ilaç sanayisiyle ilgili ihracat yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla çok yoğun ve ciddi bir gündemimizin olduğunu söyleyebilirim."

Kaynak: AA

Halka Arz, Ekonomi, İhracat, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orzax Halkı Arz Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
Kilis’te yol verme tartışması 1 ölü, 12 yaralı Kilis'te yol verme tartışması; 1 ölü, 12 yaralı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
İdama mahkum edilen eski Bangladeş Başbakanı Hasina, kaçtığı ülkesine dönüyor İdama mahkum edilen eski Bangladeş Başbakanı Hasina, kaçtığı ülkesine dönüyor

15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 16:02:10. #7.13#
SON DAKİKA: Orzax Halkı Arz Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.