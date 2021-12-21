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Osmaniye'de ıspanaktan 25 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Osmaniye'de ıspanaktan 25 bin ton rekolte bekleniyor

21.12.2021 11:11
Osmaniye'de ıspanaktan 25 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin önemli ıspanak üretim merkezlerinden Osmaniye'de bu sezon 14 bin dekar alandan 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli ıspanak üretim merkezlerinden Osmaniye'de bu sezon 14 bin dekar alandan 25 bin ton rekolte bekleniyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezi ıspanak üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Kadirli ilçesinde tarladan toplanan ürünler traktör ve kamyonlara yüklenerek Savrun Çayı'na getiriliyor.

Burada işçiler tarafından yıkanarak temizlenen ıspanaklar, çuval ya da kasalara konularak Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderiliyor.

Geçen yıl yaklaşık 20 bin dekar alana ekilen ve 35 bin tona yakın rekolte elde edilen ıspanakta bu yıl ekim alanı 14 bin dekara, rekolte tahmini ise 25 bin tona geriledi.

Bölgedeki çiftçiler tarlada kilogramını 1-1,5 lira arası sattıkları ıspanakta, havaların soğumasıyla ürünün kilogram fiyatının da artmasını bekliyorlar.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut, AA muhabirine, Osmaniye'nin ıspanak üretiminde önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Bu yıl 14 bin dekar alanda ıspanak ekimi yapıldığını dile getiren Bulut, "2020'de Osmaniye, ıspanak üretiminde 15. sırada yer almıştı. Bu yıl ekiliş alanlarımız geçen yıla göre azalış gösterse de ıspanak üretimimizden dekara 1750 kilogram verim, 25 bin tonluk da rekolte beklemekteyiz." diye konuştu.

Ekim ve kasım aylarında ekilen ıspanağın aralık ve ocakta hasadının yapıldığını aktaran Bulut, "Ispanak, besin değerleri bakımından değerli bir ürün. Bu nedenle üretimine önem veriyoruz. Türkiye'nin ıspanak üretiminin önemli kısmının ilimizden karşılanması bizi mutlu etmektedir. İnşallah önümüzdeki dönemlerde ekiliş alanı ve rekolte de daha yukarılara çıkarız." dedi.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir de ıspanağın ilçe ekonomisi için çok önemli olduğunu kaydetti.

Üretim, hasat ve satış döneminde binlerce insanın evine ıspanak sayesinde ekmek götürebildiğini dile getiren İspir, "Bu yıl, havaların sıcak gitmesi nedeniyle ekiliş alanlarında bir azalma oldu. Ispanak, soğuğu seven ve havalar soğudukça kalitesi artan bir ürün. Aynı zamanda buna paralel talepte de artış ve azalış yaşanıyor. Şu an fiyatlar istediğimiz seviyede değil ancak havalar soğumaya başladı. Önümüzdeki günlerde istediğimiz rakamlara geleceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ispanak üreticisi Mehmet Pekbilir de ıspanak hasadının başladığını ancak havaların sıcak gitmesi nedeniyle fiyatın istedikleri seviyede olmadığını ancak bunun değişebileceğini kaydetti.

Osmaniye'de ıspanaktan 25 bin ton rekolte bekleniyor
Osmaniye'de ıspanaktan 25 bin ton rekolte bekleniyor
Osmaniye'de ıspanaktan 25 bin ton rekolte bekleniyor
Osmaniye'de ıspanaktan 25 bin ton rekolte bekleniyor
Osmaniye'de ıspanaktan 25 bin ton rekolte bekleniyor

Osmaniye, Kadirli, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de ıspanaktan 25 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Osmaniye'de ıspanaktan 25 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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