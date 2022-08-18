Oto galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının vatandaşlara da uygulanmasını istiyor - Son Dakika
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Oto galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının vatandaşlara da uygulanmasını istiyor

18.08.2022 12:25

Oto galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının vatandaşlara da uygulanmasını istiyor TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı: "Bireysel vatandaşlara da bir ve birden fazla almış olduğu sıfır araçta 6 ay 6 bin kilometre satış yasağı sınırı uygulanırsa, o zaman yasayı delecek bir...

Oto galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının vatandaşlara da uygulanmasını istiyor

TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı:

"Bireysel vatandaşlara da bir ve birden fazla almış olduğu sıfır araçta 6 ay 6 bin kilometre satış yasağı sınırı uygulanırsa, o zaman yasayı delecek bir yer bulmayacaklar"

KOCAELİ - İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Kesin ve kati çözümü, şahıslar üzerinden de sınırlama geldiğinde olacaktır. Bireysel vatandaşlara da bir ve birden fazla almış olduğu sıfır araçta 6 ay 6 bin kilometre satış yasağı sınırı uygulanırsa, o zaman yasayı delecek bir yer bulmayacaklar" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Ticaret Bakanımızın otomotiv sektörüyle ilgili yeni bir uygulamaya geçeceği konusunda açıklamaları oldu. Bu çerçevede şirketler, rent a car firmaları ve oto galerileri sıfır almış oldukları aracı 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satamayacaklar. Bir şirket düşünün gıda, otomotiv, sanayi, limited şirketi diye geçiyor, asıl unvanı gıda ama şirket unvanından otomotiv yazdığı için birden çok sıfır aracı alarak internet üzerinden veya başka şekilde satışa sunuyor. Hepsi için geçerli değil fakat bazı rent a car firmaları daha fazla araç alarak, bu araçları kar elde etme amacıyla elinde tutuyorlar, aynı zamanda da sayısı çok az olsa da bu tip işleri yapan galerici arkadaşlarımız var" dedi.

"Vatandaşlara da uygulanırsa o zaman yasayı delecek bir yer bulmayacaklar"

Hayata geçirilen uygulamanın doğru olduğunu belirten Batı, "Benim şahsi fikrim bu yeterli değil kesinlikle bireysel şahsılara da bu uygulamanın getirilmesini istiyorum. Şirket, rent a carlar veya galerinin dışında; memur, işçi, patron, sanayici, bir vatandaş kim alıyorsa alsın, birden fazla almış oldukları araca aynı uygulama yapılsın istiyoruz. Çünkü bu yasayı bireysel şahsılar üzerinden delecekler. Kesin ve kati çözümü, şahıslar üzerinden de sınırlama geldiğinde olacaktır. Bireysel vatandaşlara da bir ve birden fazla almış olduğu sıfır araçta 6 ay 6 bin kilometre satış yasağı sınırı uygulanırsa, o zaman yasayı delecek bir yer bulmayacaklar. Bu işi yapanlar genelde kayıt dışı ticaret yapan insanlardır" diye konuştu.

"Sektöre çok büyük zararı oldu"

İkinci el otomobil sektöründe durgunluk olduğunu da söyleyen Batı, "İki ay öncesine göre yüzde 30-40 seviyelerinde bir daralma var. İnsanlar bayramdan önce tatil ve memleketlerine gitmek için araç ihtiyaçlarını daha önceden karşıladılar. Bu sebeple biz bir miktar darama bekliyorduk. Fakat bir siyasi partimizin genel başkanı ÖTV'nin indirileceği ile ilgili bir cümle kullandı. Vatandaşta bu büyük bir beklenti oluşturdu. Her ne kadar maliye bakanımız açıklama yapsa da, insanlar hala daha zihninden bunu atabilmiş değil, o konuşmanın araç satış ve alışıyla ilgili ticarete ve sektöre çok büyük zararı oldu" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oto galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre şartının vatandaşlara da uygulanmasını istiyor - Son Dakika

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