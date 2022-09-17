Oto galericilerden Ali Cengiz Oyunu! "6 ay ve 6 bin kilometre" şartını, araçların kilometresini değiştirerek çiğnedi

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15 Eylül itibarıyla 2. el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı, ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar araç pazarlama ve satış yapılamayacak. Bu kapsamda İkinci el araç fiyatlarında fahiş artışı önlemek için yapılan 6+6 yönetmeliği uygulamasıyla birlikte galericiler de uyanık davranarak ilanları yeni yönetmeliğe göre güncelledi.

KİLOMETRE BİLGİSİNİ GÜNCELLEDİLER

Buna göre galericilerin, yönetmeliğin devreye girmesiyle birlikte ilandaki araçları kaldırmadığı, kilometre bilgisini güncelleyerek yayında tuttuğu belirlendi. İlan sitelerindeki 'sıfır' araçların kilometre bilgisi anında "6001"e dönüştü. Ayrıca yayına konulan yeni ilanlarda satıcıların isminin değiştirildiği de görüldü.

İşte o ilanlardan bazıları;

DENETİMLER BAŞLAYACAK

Kamuoyunda 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması olarak bilinen düzenlemeye yönelik denetimler, Ticaret Bakanlığınca 3 farklı kanal üzerinden gerçekleştirilecek. Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığına iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük takip edilecek. Günlük olarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altında yapılan satışlar sorgulama ekranları aracılığıyla takip ve kontrol edilecek. Yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin pazarlama ve satış kısıtlaması dahilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacak. Ticari faaliyet kapsamında (bir takvim yılında 3'ten fazla satış yapan) yetki belgesi olmadan doğrudan veya vekaleten otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz konusu satışlara ilişkin izahat talep edilecek.

İDARİ PARA CEZASI VAR

Yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyet kapsamında yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış yapan gerçek veya tüzel kişilere idari para cezası uygulanacak. Bu kişilere ayrıca yetki belgesi bulunmaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunmaktan da idari para cezası verilecek. Satış kayıtları üzerinden yapılan denetimlerde ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü de kontrol edilecek. Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor. Satış kayıtları üzerinden Ticaret Bakanlığınca yapılacak denetimler kapsamında bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında da ayrıca idari para cezası uygulanacak.