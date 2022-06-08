Oto galericiler: "Sıfır araçlara haftalık zam geliyor" - Son Dakika
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Oto galericiler: "Sıfır araçlara haftalık zam geliyor"

08.06.2022 11:39

Oto galericiler: "Sıfır araçlara haftalık zam geliyor" İkinci el araç piyasası çip tedarik sıkıntısının çözülmesini bekliyor Piyasada sıfır araç arz sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor.

Oto galericiler: "Sıfır araçlara haftalık zam geliyor"

İkinci el araç piyasası çip tedarik sıkıntısının çözülmesini bekliyor

İSTANBUL - Piyasada sıfır araç arz sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak hem ikinci el hem de sıfır araçlarda fiyatlar artıyor. Oto galericiler, sıfır araç liste fiyatlarına haftalık olarak artış geldiğini belirtti.

Koronavirüs salgını sonrası yaşanan çip krizi tüm dünyada birçok sektörde olumsuz sonuçlara neden oldu. Özellikle otomotiv sektörüne ağır darbe vuran çip tedarik sıkıntısı, sıfır araçların üretimini aksattı. Pandeminin toparlandığı yeni dönemde de çip tedarik sıkıntısı çözülemedi. Öte yandan bu duruma bağlı olarak sıfır araç üretiminin talebi karşılamamasından dolayı ikinci el otomobillere ilgi arttı. İkinci el araçlara artan talep fiyatların cep yakmasına neden oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan oto galericiler, sıfır araçları bayide bulamadıklarını söyleyerek, sıfır araç liste fiyatlarına haftalık olarak artış geldiğini belirtti. Oto galericiler, piyasada bulunan sıfır araçları kayıt dışı alım satım yapanların alarak, ilan sitelerinde sattıklarını söyledi. Ayrıca Türkiye'de otomobil markalarının sitelerinden elde edilen bilgilere göre en düşük fiyatlı sıfır aracın 310 bin lira olduğu görülüyor.

Oto galerici Yılmaz Kebapçı, ikinci el araç piyasasının hareketlilik kazandığını söyleyerek, "Sıfır araçlara bağlı olarak ikinci el araç fiyatları yükseliyor. Sıfır araçlara artık haftalık zam geliyor. Sıfır araçlarda tedarik sıkıntısı da yaşanınca ikinci ele talep oldukça arttı. İkinci el araç fiyatları da sürekli tırmanış içerisinde" dedi.

Vatandaşların artık otomobilleri bir yatırım aracı olarak gördüğünü belirten Kebapçı, "Şu anda ihtiyacı olan da olmayan da araç alıyor. Otomobil satıcıları dışında kayıt dışı araç alım satımı yapan çok kişi var. Biz yetki belgesiyle bu işi yapıyoruz. Piyasa kayıt dışı al sat yapanlar yüzünden yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Sıfır araç bayilerinin oto galericilere şu anda araç satmadıklarını dile getiren Kebapçı, "Ancak bu işi kayıt dışı yapanlar bayilere gidip aracı binmek için alacağını söyleyerek satın alıyor. Daha sonra internet siteleri üzerinden aldığı sıfır aracı satıyor. İkinci el otomobil piyasası kayıt dışı alım satım yapanlar yüzünden yükseliyor. Devlet bu kayıt dışı alım satım yapanların önüne geçerse piyasanın kısa süre içerisinde düzeleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Oto galericiler: Sıfır araçlara haftalık zam geliyor
Oto galericiler: Sıfır araçlara haftalık zam geliyor
Oto galericiler: Sıfır araçlara haftalık zam geliyor
Oto galericiler: Sıfır araçlara haftalık zam geliyor
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oto galericiler: 'Sıfır araçlara haftalık zam geliyor' - Son Dakika

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