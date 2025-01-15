Oto Galericilere Kısa Süreli Trafik Sigortası İmkanı - Son Dakika
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Ekonomi

Oto Galericilere Kısa Süreli Trafik Sigortası İmkanı

ATO Başkanı Baran, SEDDK'ya oto galericiler için 60 günlük kısa vadeli trafik sigortası imkanı için teşekkür etti.

15.01.2025 14:48
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, oto galericilere 60 günlük kısa vadeli trafik sigortası poliçesi yapma imkanı getirilmesi nedeniyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş'e teşekkür etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın sigorta sektörü ile otomotiv ve motorlu kara taşıtları alım satım, servis, bakım, onarım, yedek parça sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı "sektörel istişare toplantısı" gerçekleştirildi.

Baran, buradaki konuşmasında, motorlu kara taşıtı alım satımı yapan ATO üyelerinin bu konuya dair işlemlerinde geçici sigorta yapılmasına ilişkin taleplerinin SEDDK'nin yapıcı yaklaşımıyla yerine getirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"6 Aralık'ta getirilen düzenlemeyle, araç alım satım işlemlerinde aracı olan kişinin önce trafik sigortası yaptırması sonra da noterden satış işlemi gerçekleştirmesi gerekiyordu. Oto galerileri açısından yeni bir iş yükü oluşturan bu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesine ilişkin sektörün talebi vardı. Bu talepler dikkate alınarak oto galericilere 60 günlük kısa süreli trafik sigortası poliçesi yapma imkanı getirildi. Reel sektörümüzün taleplerine kulak vererek, ticareti kolaylaştıran bu düzenleme nedeniyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Başkanı Sayın Menteş'e teşekkür ediyoruz."

SEDDK Başkanı Davut Menteş de iş ve çalışmanın olduğu her yerde risk ve korunma ihtiyacının da beraberinde geldiğini belirterek, sigortanın önemini vurguladı.

Sigortanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de finans sektörünün bünyesinde faaliyet gösterdiğini bildiren Menteş, "SEDDK olarak en büyük önceliğimiz, özellikle sigorta şirketleri nezdinde finansal dayanıklılığı temin etmek ve sürdürülebilir bir finansal sağlamlık mekanizması oluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Sigorta, Ekonomi, trafik, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oto Galericilere Kısa Süreli Trafik Sigortası İmkanı - Son Dakika

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