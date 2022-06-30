Otomobil piyasası bayramda hareketlenecek! Uzman isim araç almak isteyenlere önemli tüyolar verdi - Son Dakika
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Otomobil piyasası bayramda hareketlenecek! Uzman isim araç almak isteyenlere önemli tüyolar verdi

30.06.2022 11:12
Otomobil piyasası bayramda hareketlenecek! Uzman isim araç almak isteyenlere önemli tüyolar verdi

Uzmanlar, bayramda hareketli olması beklenen otomobil piyasası hakkında vatandaşa uyarıda bulundu. Konu hakkında açıklamada bulunan Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Kurucusu Emre Öztürk, bayram öncesi araç almak isteyen vatandaşlar önemli tüyolara yer verdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için ikinci el araçlara yöneldi. Bayram öncesi ikinci el araç piyasası harekete geçti. İkinci el araçlara giderek taleplerin artmasıyla yaz mevsiminin gelmesinin yanı sıra Kurban Bayramı'nın yaklaşması da otomobil piyasasını bir hayli hareketlendirdi. Araç piyasası tavan fiyatlardan satılan bir piyasa dönüştü. Piyasanın hareketliliği sırasında uzmanlar araç alırken bilinçli davranmaları konusunda tüketicileri uyarıyor. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Kurucusu Emre Öztürk özellikle bayram öncesi araç almak isteyenler için önemli maddeleri sıraladı.

Bayramda otomobil alacaklar dikkat! Uzman isim en önemli maddeleri sıraladı

BAYRAMDA ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öztürk, ikinci el araçların artık normal ekspertiz incelemesi dışında çok daha detaylı kontrol noktalarına bakılmasını gerektiğini belirtirken öncelikle alacakları araçların Tramer ve KM sorgulamasını yerinde yapmalarını açıkladı. Ardından oto ekspertiz firmalarına giderek incelemenin şart olduğunu belirtirken aracın ekspertize sokulurken araç altı kontrollerinden, kaporta boya kontrollerine hatta özellikle airbaglerin kontrol edilmesini de belirtti. Alıcı kişilerin ne yapması gerektiğini de anlatan Emre Öztürk araçların satışı sırasında satan kişi sattığı araçtan yasal olarak sorumlu olduğunu bilmelerini ve eğer aracı ekspertiz işlemi yaptırmadan almışsa böyle bir mağduriyet yaşamaları durumunda aracın iadesini haklı olarak yapabileceklerinin bilgisini verdi.

İkinci el otomobil pazarında bu bayramın kurbanı siz olmayın!

FİYATLARDA ARTIŞ SÖZ KONUSU

Bayram öncesi ikinci el araç alacaksanız piyasada ki hareketlilik halen devam ediyor. Piyasadaki fiyat artışlarında ise kontrol edilemeyen bir tavan fiyat artışı bulunuyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla araç alacak kişiler şimdiden hareketlendi. Ancak dikkatli ve kontrollü hareket etmekte fayda var.

Bayramda otomobil alacaklar dikkat! Uzman isim en önemli maddeleri sıraladı

YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Sıfır ve ikinci el araçların fiyatlarında değerlendirme yapan Öztürk, piyasasının maalesef durdurulamadığını ve sıfır araç üretim ve tedarikinin sıkıntı yaşaması ikinci ele olan talebi arttırdığını belirtti. Fiyatların ikinci el araçlarda bayram sonrasında tekrar yukarı taşınacağını söyledi.

YORUMLAR (2)
  • Naci Kuru: Boyle cahiller konustukca piyasa dusmez. Ya insan bayrama gidicem diye arabami alir aa cahil. Kiralarlar yada otobusle gider oiyasada duser. Kimin yalamasi acaba !!! Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Otomobil piyasası bayramda hareketlenecek! Uzman isim araç almak isteyenlere önemli tüyolar verdi - Son Dakika
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