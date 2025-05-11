Otomotiv İhracatında Rekor - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv İhracatında Rekor

Türkiye otomotiv sektörü, ocak-nisan döneminde 12,6 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı.

11.05.2025 11:19
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ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/EMİRHAN YILMAZ - Otomotiv sektörü, yılın 4 ayında 12 milyar 635 milyon 489 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracatını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, küresel ekonomide, ABD ile Çin arasındaki karşılıklı gümrük tarifeleri kaynaklı endişeler, yerini tarafların ticaret görüşmelerinden doğan iyimserliklere bırakıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye getirilecek her otomobil için yüzde 25 gümrük vergisini esnetmesi otomotiv sektöründe bir miktar rahatlama sağlarken, Türkiye'nin bu alanda pozitif ayrışmasına katkı veriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı 2025'in ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 3,9 artış göstererek 86 milyar 246 milyon 733 bin dolar oldu. Nisan ayında da ihracat, yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv sektörü, yılın 4 ayında 12 milyar 635 milyon 489 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-nisan dönemi ihracatını gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde otomotiv sektörünün ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 14,7 olarak hesaplandı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Otomotivde en fazla ihracat 2 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 1,5 milyar dolarla Fransa, 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 89 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 23 milyon dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında da Almanya zirvede yer aldı. Bu dönemde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 390,1 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 357,3 milyon dolarla İspanya, 220,8 milyon dolarla Slovenya, 129,9 milyon dolarla Romanya, 83,6 milyon dolarla Fransa izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 685,6 milyon dolarlık ve Romanya'ya 461,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'den

İl bazında bakıldığında, bahsedilen dönemde otomotiv sektöründe en fazla ihracat 3,9 milyar dolarla Kocaeli'den gerçekleşti.

Aynı dönemde İstanbul'dan 2 milyar 750 milyon dolar, Bursa'dan 2 milyar 716 milyon dolar, Sakarya'dan 1,3 milyar dolar, Ankara'dan 491,2 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Sektör ocak-nisan dönemleri itibarıyla son 3 yılda rekor kırmayı sürdürdü

Öte yandan, Türkiye son yıllarda hem tamamlanmış otomotiv hem de tedarik sanayisinde dünya genelinde önemli bir konuma yükseldi.

Özellikle küresel talebin kısıldığı salgın dönemi ve takip eden yıllarda otomotiv endüstrisi vites artırdı. Yılın ocak-nisan döneminde otomotiv endüstrisinin dış satımı rekor seviyeye ulaşırken, önceki yılların aynı dönemlerinde izlenen istikrarlı yükseliş dikkati çekti.

Buna göre, 2024'ün söz konusu aralığında otomotiv ihracatı 11,9 milyar dolar, 2023'te 11,3 milyar dolar, 2022'de 10 milyar 187 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv ihracatı, salgının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedildiği 2021 ve 2020'de sırasıyla 10 milyar 153 milyon dolar ve 7,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün ihracatı 2019'da ise 10,4 milyar dolar olmuştu. Böylece sektörün ihracatı ocak-nisan dönemleri itibarıyla son 3 yılda üst üste rekor kırdı.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2025'in ocak-nisan dönemi otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

1 OCAK - 30 NISAN (Bin dolar)
ÜLKE20242025DEĞ.
ALMANYA1.629.382,202.019.486,30%23,9
FRANSA1.373.679,171.457.244,80%6,1
BİRLEŞİK KRALLIK1.284.989,081.280.887,50-%0,3
İSPANYA731.743,981.088.999,18%48,8
İTALYA1.115.816,251.023.226,75-%8,3
SLOVENYA464.872,27685.626,05%47,5
POLONYA485.282,43548.844,20%13,1
BELÇİKA472.627,53536.815,05%13,6
ROMANYA331.493,74461.384,15%39,2
ABD381.665,48382.890,72%0,3

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Otomotiv İhracatında Rekor - Son Dakika

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