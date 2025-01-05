Otomotivde İhracat Şampiyonu - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotivde İhracat Şampiyonu

Otomotiv sektörü, 2024'te 37,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin lideri oldu.

05.01.2025 19:17
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Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, 2024 yılında 37 milyar 212 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin 2024 yılı ihracatı, bir önceki seneye göre yüzde 6,3 artışla 37 milyar 212 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv sektörünün Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 17,3 oldu. Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan sektör, son 19 yılda 18'inci kez ihracat şampiyonu olmayı başardı.

Geçen yıl otomotivin en büyük pazarı olan Almanya'ya 4 milyar 856 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2024'te ikinci büyük pazar olan Birleşik Krallık'a yüzde 25, İtalya'ya yüzde 9,5, Slovenya'ya yüzde 33, ABD'ye yüzde 19, Romanya'ya yüzde 33,5 ihracat artışı yaşandı.

Sektörde yüzde 68,2'lik pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği ülkelerine 2024 yılında 25,3 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yıl diğer Avrupa ülkelerine yüzde 25, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 17, Okyanusya ülkelerine ise yüzde 55 ihracat artışı görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2024'ün, küresel ekonomi açısından zorlu geçen bir yıl olduğunu bildirdi.

Global pazarda talep daralmasıyla karşı karşıya kaldıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirten Çelik, "Buna rağmen otomotiv sektörü olarak 2024 yılında ihracat liderliğimizi korumayı başardık. Geçen yılın son ayında binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 19 ihracat artışları kaydettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Son Dakika

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