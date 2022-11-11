ÖTV matrahı için beklenen düzenleme ile otomobillerde ne kadar indirim olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde gazetecilerin soruları yanıtladı. Bakan Nebati, bir süredir otomobillere gelmesi beklenen ÖTV indirimi hakkında sorulan soruya "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

FİYATLAR, VERGİLER YÜZÜNDEN UÇUYOR

Bakan Nebati'nin ÖTV matrahı açıklaması sonrası vatandaşların aklında "Hangi araba ne kadar ucuzlayacak?" sorusu canlandı. Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Halil Okşit, otomobil fiyatlarının vergiler nedeniyle uçtuğunu belirterek, "Avrupa'da 1000 kişiye 600 araç düşerken Türkiye hala 200'leri yakalayamadı." dedi.

"DÜZENLEME OLURSA 1 MİLYONLUK ARAÇ 900 BİN TL OLACAK"

ÖTV matrahına gelmesi beklenen düzenlemeye ilişkin de konuşan Ökşit, "1 milyon TL'lik bir araçtan bahsedelim. Bunun 350 bin TL'si ÖTV. KDV her üründe var. 1 milyonluk ürünü almak için 350 bin TL ÖTV ödüyoruz. Eğer ÖTV matrah düzenlemesi gerçekleşirse en büyük indirim bu aracın %80 indirimden %50 ÖTV'ye düşmesi olacak. Yüzde 30'luk bir ÖTV fırsatı doğacak. Bu da ne demek? 350 bin TL yerine 250 bin TL ÖTV ödenecek. Aracın fiyatı da 1 milyon TL'den 900 bin TL'ye inecek." ifadelerini kullandı.

"ARABALAR ARTIK YATIRIMDAN ÇIKTI"

Ökşit sözlerini şöyle sürdürdü: "İki üç aydır ikinci el piyasası durgun. İnsanlar arabayı yatırım olarak değerlendirmeye başlamıştı ancak artık arabalar artık yatırımlıktan çıktı. Şirketler ellerinden araçları çıkarmaya başladı. Zaten fırsatçıların önüne geçmek için oraya bir 6 bin km sınırı getirildi. Eğer ÖTV düzenlemesi gelirse, Ocak ayından itibaren gelir. İkinci el araçlarda da indirim gelecektir."