OYAK'ın Yeni Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş - Son Dakika
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Ekonomi

OYAK'ın Yeni Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş

OYAK\'ın Yeni Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş
17.07.2025 18:32
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Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, OYAK Genel Müdürlüğü görevine atandı. Süleyman Savaş Erdem'den devraldı.

OYAK'ta 2016 yılından bu yana genel müdür olarak görev yapan Süleyman Savaş Erdem, bayrağı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş'a devretti. Yalçıntaş yaptığı ilk açıklamada, OYAK Genel Müdürlüğü görevine atanmaktan onur duyduğunu dile getirerek, "Böylesi derin kurumsal mirasa sahip bir yapıda görev üstlenmek, benim için yalnızca profesyonel bir adım değil aynı zamanda bir vefa ve hizmet meselesidir" dedi.

Akademi, iş dünyası ve meslek kuruluşlarında uzun yıllara dayanan çok yönlü deneyimiyle tanınan Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, OYAK'ın yeni genel müdürü oldu. OYAK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreninde Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, görevini Süleyman Savaş Erdem'den devraldı. Prof. Dr. Murat Yalçıntaş yaptığı açıklamada, OYAK Yönetim Kurulu tarafından genel müdürlük görevine atanmaktan onur ve sorumluluk duyduğunu ifade etti. OYAK'ın 65 yıla yakın köklü geçmişi, güçlü mali yapısı, sürdürülebilir yatırım anlayışı ve üyelerine olan sarsılmaz bağlılığıyla Türkiye'nin en saygın ve stratejik kurumlarından birisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalçıntaş, "Böylesine derin kurumsal mirasa sahip bir yapıda görev üstlenmek, benim için yalnızca profesyonel bir adım değil, aynı zamanda bir vefa ve hizmet meselesidir" dedi.

Prof. Dr. Yalçıntaş, OYAK Yönetim Kurulu'nun vizyonu doğrultusunda kurumsal değerlerden ödün vermeden, daha şeffaf, daha katılımcı ve daha verimli bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"OYAK'ı güçlendirecek adımları kararlılıkla atarken hem üyelerimize hem de ülke ekonomimize daha fazla değer katmayı hedefleyeceğiz. Üyelerimize sağlanan faydaların artırılması, kurumumuzun ülke ekonomisine katkılarının çeşitlendirilmesi ve OYAK'ın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi temel önceliklerim arasında yer alacak. Hep birlikte, OYAK'ı daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Duyulan güvene layık olmak için büyük bir gayret ve samimiyetle görevimin başında olacağım."

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Murat Yalçıntaş, Brüksel'deki Vrije ve Boston Üniversiteleri'nde ortak işletme yüksek lisans programını, İstanbul Üniversitesi'nde İşletme alanında doktorasını tamamladı. İş hayatına İslam Kalkınma Bankası'nda başlayan Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurumda üst düzey görevler üstlendi. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 'profesör' unvanıyla akademik çalışmalar yapan Yalçıntaş, aynı zamanda iş dünyasında da çeşitli görevler aldı. 2021-2024 yılları arasında BMC Otomotiv CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı; TOGG Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi. Stratejik yönetim, liderlik, inovasyon ve oyun teorisi gibi alanlarda çok sayıda akademik çalışmaya imza atan Prof. Dr. Murat Yalçıntaş'ın yönetim bilimi ve iş dünyası deneyimlerine dayanan dört kitabı bulunuyor. Uluslararası düzeyde birçok ödüle layık görülen Yalçıntaş, İngilizce ve Fransızca biliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi OYAK'ın Yeni Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş - Son Dakika

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