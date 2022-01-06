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Özdemir: "2022'de temennimiz, istikrar ortamının oluşması" - Son Dakika

Özdemir: "2022'de temennimiz, istikrar ortamının oluşması"

06.01.2022 11:21
Özdemir: "2022'de temennimiz, istikrar ortamının oluşması"

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, 2022'de salgın sürecinin sona ermesi, ekonomik açıdan belirsizliğin ortadan kalkarak öngörülebilirliğin artıp istikrar ortamına dönüşmesini temenni ettiklerini belirterek, "Arzu ettiğimiz bu ortamın sağlanmasına yönelik...

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, 2022'de salgın sürecinin sona ermesi, ekonomik açıdan belirsizliğin ortadan kalkarak öngörülebilirliğin artıp istikrar ortamına dönüşmesini temenni ettiklerini belirterek, "Arzu ettiğimiz bu ortamın sağlanmasına yönelik devletimizin özellikle son dönemde uygulamaya koyduğu yeni politikaların hedefine ulaşmasını umuyoruz" dedi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılını değerlendirerek, yeni yıldan beklentilerini dile getirdi. Son iki yıldır daha önce hiç yaşamadıkları ve geleceğe yönelik öngörü yapmakta zorlandıkları bir süreç olduğunu belirten Özdemir, 2021 yılında küresel çapta devam eden salgın ve başta kuraklık olmak üzere iklim değişikliğinin, global açıdan belirsizlikleri artırdığını kaydetti. Özdemir, "Tedarik zincirindeki kırılmalar ve küresel olarak artan enflasyon ortamı, ülke ekonomilerini olumsuz etkiledi. Bu dönemde enerjiden emtiaya, hammaddeden lojistik maliyetlere kadar fiyatların arttığına şahit olduk. Bu tablo ülkemiz ekonomisine de yansıdı ve 2021 yıl sonu ekonomik göstergelerimiz hedeflerin uzağında kaldı. Buna karşın, devletimiz tarafından uygulanan destekleyici tedbirlerin katkısıyla yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüme kaydetti. Dış ticaret tarafında ise ülkemizin ihracat hacmi 225 milyar dolar seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Mersin, ihracatını 2,6 milyar dolara yükseltti"

Mersin ekonomisini de değerlendiren Özdemir, Mersin'in Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2021 yılında ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artırarak 2,6 milyar dolara yükselttiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Gerçekleşen bu ihracatın yüzde 38'ini oluşturan Irak, Rusya, Almanya, Suriye ve Mısır, en önemli ihraç pazarlarımız oldular. Mersin ekonomisinin ana omurgasını tarım ve gıda sektörü oluşturmaktadır. Kentimizin ihracatının yaklaşık yüzde 70'lik bölümü tarım ve gıda ürünlerinden gelmektedir. Mersin, 688 milyon dolarlık ihracat hacmi ile ülkemizin yaş meyve ve sebze ihracatında ilk sırada bulunmaktadır. 697 milyon dolarlık ihracat geliri ile de hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında üçüncü konumdadır. Yaş meyve ve sebze sektöründe Mersin'e bu güçlü konumunu kazandıran en önemli ürün grubu narenciyedir. AKİB verilerine göre, narenciye ihracatında birinci sırada olan kentimiz, 365 milyon dolarlık gelir ile Türkiye narenciye ihracatının yüzde 39'unu karşılamaktadır. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise Mersin açısından öne çıkan ürün grubu bakliyattır. Kentimiz, 390 milyon dolar ihracat ile ülkemiz bakliyat ihracatının yüzde 77'sini gerçekleştirmektedir ve narenciyede olduğu gibi Türkiye genelinde ilk sıradadır."

"Temennimiz, istikrar ortamının oluşması"

2022 yılından beklentilerini de açıklayan Özdemir, "2022 yılında öncelikli temennimiz, salgın sürecinin sona ermesi, ekonomik açıdan belirsizliğin ortadan kalkarak öngörülebilirliğin artıp istikrar ortamına dönüşmesidir. Diğer yandan, arzu ettiğimiz bu ortamın sağlanmasına yönelik devletimizin özellikle son dönemde uygulamaya koyduğu yeni politikaların hedefine ulaşmasını umuyoruz. İş dünyası olarak, her zamankinden daha fazla çaba göstermemiz gereken bu dönemde üretmeye, yatırım yapmaya, ihraç etmeye ve istihdam sağlamaya devam ederek, bu sürece katkı sunmak en öncelikli vazifemizdir. Kent ve ülke olarak daha fazla kalkındığımız, sağlık ve refah seviyemizin arttığı, birlik ve beraberlik ruhunun hüküm sürdüğü bir yıl geçirmemizi diliyorum" dedi. - MERSİN

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Togo Cumhuriyeti, Abdullah Özdemir, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özdemir: '2022'de temennimiz, istikrar ortamının oluşması' - Son Dakika Ekonomi


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