Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor

Ekonomi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Şehzadeler Belediyesince yaptırılan Spil Çocuk Evi'nin açılışına katılan Özel, baba ocağı Manisa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, asgari ücret zammını eleştirdi.

ÖZEL: ERDOĞAN İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİLERİN CEBİNE PARA KOYMADI

Özel, ülke nüfusunun yüzde 57'sinin asgari ücretli olduğunu belirterek, "Erdoğan öyle bir asgari ücret verdi ki, tarihte ilk kez asgari ücretlilerin cebine para koymadı, yılbaşında cebinden para aldı. Bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret geçen sene verildiğinde 5 çeyrek altın alıyordu. AK Parti gelmeden önce o çok eleştirilen ve hep en kötüsü diye gösterilen Ecevit'in koalisyon hükümetinde 7 çeyrek altın satın alabiliyordu. Bugün verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla 4,5 çeyrek altın alıyor." diye konuştu.

"HÜKÜMET EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 14 BİN LİRA YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR"

TÜİK'in yarın açıklayacağı 2024 yılı son enflasyon rakamları öncesi Özel, en düşük emekli maaşıyla ilgili rakam da verdi. Özel, hükümetin en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmayı düşündüğünü söyleyerek, şöyle devam etti: "Sonra da emekliye 'bu fiyatlarla, 14 bin maaşla temmuz ayına kadar geçin' demeye hazırlanıyorlar. Buradan hem asgari ücretliler hem emekliler adına hem hakkını vermedikleri üzüm, buğday, darı, pamuk, zeytin üreticisinin isyanını dile getirerek hem de çiftçinin, emeklinin, emekçinin parasını harcayacağı bu Manisa esnafının durumunu da düşünerek Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla, ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim oluyor. 2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz."