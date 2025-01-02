Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor

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TÜİK'in yarın açıklayacağı 2024 yılı son enflasyon rakamları öncesi CHP lideri Özgür Özel'den çarpıcı bir çıkış geldi. En düşük emekli maaşıyla ilgili rakam veren Özel, "Hükümet bunu düşünüyor." dedi.

02.01.2025 17:13  Güncelleme: 17:46
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Şehzadeler Belediyesince yaptırılan Spil Çocuk Evi'nin açılışına katılan Özel, baba ocağı Manisa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, asgari ücret zammını eleştirdi.

ÖZEL: ERDOĞAN İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİLERİN CEBİNE PARA KOYMADI

Özel, ülke nüfusunun yüzde 57'sinin asgari ücretli olduğunu belirterek, "Erdoğan öyle bir asgari ücret verdi ki, tarihte ilk kez asgari ücretlilerin cebine para koymadı, yılbaşında cebinden para aldı. Bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret geçen sene verildiğinde 5 çeyrek altın alıyordu. AK Parti gelmeden önce o çok eleştirilen ve hep en kötüsü diye gösterilen Ecevit'in koalisyon hükümetinde 7 çeyrek altın satın alabiliyordu. Bugün verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla 4,5 çeyrek altın alıyor." diye konuştu.

Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor

"HÜKÜMET EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 14 BİN LİRA YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR"

TÜİK'in yarın açıklayacağı 2024 yılı son enflasyon rakamları öncesi Özel, en düşük emekli maaşıyla ilgili rakam da verdi. Özel, hükümetin en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmayı düşündüğünü söyleyerek, şöyle devam etti: "Sonra da emekliye 'bu fiyatlarla, 14 bin maaşla temmuz ayına kadar geçin' demeye hazırlanıyorlar. Buradan hem asgari ücretliler hem emekliler adına hem hakkını vermedikleri üzüm, buğday, darı, pamuk, zeytin üreticisinin isyanını dile getirerek hem de çiftçinin, emeklinin, emekçinin parasını harcayacağı bu Manisa esnafının durumunu da düşünerek Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla, ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim oluyor. 2025 yılında geçim yoksa seçim var diyoruz."

Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ahmed Mehmed:
    Buna emekliler oy veriyordu. Çeksinler şimdi 102 19 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    aç bırak itaat etsin cahil bırak biat etsin... asgari ücretli ve Emekliye zam vermeyin 87 21 Yanıtla
  • yavuz d:
    ya su zamanda su kadar diye ceyrek altin hesabini anlamiyorum,altin kuresel capta degerleniyor diye biliyorum,simdi e dolar artti dicekler de ecevit zamani asgari ucret 98 dolar simdi 628 dolar,bilen biri aciklasin valla tesekkur etcem 26 39 Yanıtla
  • Mehmet Akengin:
    gerekirse Soğan yeriz ama reisi yedirmeyiz saz arkadaşlarını da yedirmeyiz 40 22 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    14 bini alsın..... 50 8 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    BEN BIR EMEKLI OLARAK CUMHUR İTTIFAKINA OY VERECEGIM VE HERKESIN OYUNADA SAYGI DUYARIM 13 28 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Cumhurbaşkanı kim olursa olsun ister Mansur ister Ekrem ister özgür de gelse 30 bin 35 bin TL yapamaz çünkü bunu iş veren belirler 30 bin yada 35 bin TL olması için işverene devlet en az 3 bin yada 5 bin TL prim desteği vermesi lazımdı asgari ücret ozaman 30 bin 35 bin seviyesinde olur yoksa olmaz asgari ücreti devlet değil işveren belirler ama emekliyi komple devlet belirler asgari ücret devlet belirleyecek sadece destek verir ama belirleyemez emekliye devlet belirler 27 9 Yanıtla
  • Tarsuslu null:
    vallahi artık yeter yeter yeter diyorum, bir emekli olarak 14.000 lira ile kim nasıl geçinir en düşük kira 15.000 lira iken 27 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Size Yeter mi Acaba ?? Pek İnandırıcı Gelmedi Bana 6 10 Yanıtla
  • Doğukan KÜÇÜK:
    Dolarla maas hesabı olmaz simit ayranla hesaplayalim simit ayran enflasyona ezilmiyor Ama doların enflasyonu var ?? 13 2 Yanıtla
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