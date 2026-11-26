İZTO 37. Kağıt ve Ambalaj Grubu Meclis Üyesi M. Kaan Özhelvacı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda COP31'in sonuçlarını İzmir ekonomisi açısından değerlendirdi. Özhelvacı, yeşil dönüşümün çevresel bir sorumluluğun ötesinde ekonomik güvenlik, küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir büyüme meselesi olduğunu vurgulayarak İzmir için üç somut uygulama önerisi sundu.

İZTO 37. Kağıt ve Ambalaj Grubu Meclis Üyesi M. Kaan Özhelvacı, Antalya'da düzenlenen COP31'de Mavi ve Yeşil Bölgelerde temaslarda bulundu. Özhelvacı, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Gökhan Arıkan ve Alp Avni Yelkenbiçer ile İzmir'in ekonomik potansiyelini ve uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini aktardı. Özhelvacı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da ziyaret ettiği İZTO standının kentin uluslararası görünürlüğüne katkı sağladığını belirtti.

"İş dünyası için esas risk, belirsizlik nedeniyle dönüşümü ertelemek"

COP31'de adil geçiş, iklim finansmanı ve uyum başlıklarında ilerleme kaydedildiğini, ancak Antalya Mutabakatı konusunda uzlaşmaya varılamadığını ifade eden Özhelvacı, küresel müzakerelerde yaşanan görüş ayrılıklarının işletmelerin dönüşüm gündemini yavaşlatmaması gerektiğini dile getirdi. Özhelvacı, "Antalya'da konuşulanlar, İzmir'deki bir fabrikanın elektrik faturasını, bir ihracatçının pazara erişimini, bir KOBİ'nin finansman kararını veya bir lojistik şirketinin yatırım planını nasıl etkileyecek" sözleriyle iklim diplomasisinin ekonomik karşılığına işaret etti.

Temiz enerjide 2,2 trilyon dolarlık yatırım fırsatı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngörüleri uyarınca 2026 yılında küresel enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara, temiz enerji yatırımlarının da 2,2 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Özhelvacı, İzmir'in yenilenebilir enerji teknolojileri, metal imalatı, güç elektroniği ve enerji depolama alanlarında kayda değer yatırım ve ihracat fırsatları barındırdığını belirtti. Yeşil ve dijital dönüşümü EGİAD'ın stratejik çalışma alanlarından yenilikçi yıkım perspektifiyle ele alan Özhelvacı, "Dönüşüme erken hazırlanan firmalarımız bu değişimin ortaya çıkardığı fırsatlardan daha fazla yararlanabilecektir" ifadesini kullandı.

Özhelvacı, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü'ne dikkat çekerek, "Görüyoruz ki rekabet yalnızca ürün fiyatı ve kalitesiyle değil, karbon verisi, kaynak verimliliği, izlenebilirlik ve mevzuata uyumla da şekilleniyor" ifadelerini kullandı.

Yeşil dönüşüm ekonomik güvenliğin ayrılmaz bir parçası

EGİAD'ın ekonomik güvenlik ve bölgesel dayanıklılık çalışmalarıyla da örtüşen risklere dikkat çeken Özhelvacı, enerji ve ham madde bağımlılığı, su kıtlığı ile tedarik zinciri kırılganlıklarının üretim sürekliliğini tehdit ettiğini ifade etti. İzmir'de yıllık yağış miktarının uzun yıllar ortalamasında 712 milimetre olduğunu, bunun 2025'te 430 milimetreye düştüğünü aktaran Özhelvacı, ekonomik dayanıklılık bakımından enerji ve su verimliliği yatırımlarının önemine işaret etti. Özhelvacı, "İzmir'in yeşil dönüşümde geliştireceği yerli teknoloji ve tedarik yetkinlikleri, rekabet gücü kadar ekonomik dayanıklılığını da artıracaktır" dedi.

İZTO'nun 2027-2030 vizyonu küresel dönüşümle örtüşüyor

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ortaya koyduğu 2027-2030 yol haritasının COP31'in ekonomik mesajlarıyla örtüştüğünü belirten Özhelvacı, "Ortak Akıl, Ortak İrade" yaklaşımının önemine dikkat çekti. Özhelvacı, İkiz Dönüşüm Merkezi, İZTO Future Lab ve Stratejik ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin işletmelerin dönüşüm kapasitesini güçlendirebileceğini ifade ederek Çandarlı Limanı'nın sanayiyle bütünleşik bir üs olarak geliştirilmesinin, Aliağa limanları ve Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin de İzmir'in rekabet gücü bakımından stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Özhelvacı, İZTO'ya yönelik üç somut uygulama önerisi sundu:

"Sektörel Yeşil Dönüşüm Hazırlık Programı: İkiz Dönüşüm Merkezi bünyesinde meslek komitelerinin ihtiyaçlarına göre AB mevzuatına uyum, karbon ayak izi ölçümü, enerji ve su verimliliği alanlarında işletmelere uygulamalı destek sağlanması.

İzmir İklim ve Rekabetçilik Göstergeleri: Enerji yoğunluğu, karbon raporlamasına hazırlık, su kullanımı, yeşil finansmana erişim ve ihracat şartlarının sektörel bazda düzenli izlenmesi.

Ortak Yatırım ve Proje Geliştirme: Üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurumları, finans kuruluşları ve iş dünyasının temiz enerji, geri kazanılmış su, sürdürülebilir lojistik ve döngüsel üretim projelerinde buluşturulması."

Dönüşümün başarısının toplantı ve eğitim sayılarıyla değil, ölçülebilir ekonomik sonuçlarla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özhelvacı, "Kaç üyemiz karbon ayak izini hesaplamaya başladı? Kaç işletmemiz enerji veya su tüketimini azalttı? Kaç firmamız yeşil finansmana erişti? Kaç üyemiz yeni düzenlemelere uyum sağlayarak ihracat pazarını korudu veya geliştirdi? Bu soruların yanıtlarını izlemeliyiz" diye konuştu.

Özhelvacı, İzmir'in kurumsal gücü, üniversitelerinin bilgi birikimi ve iş dünyasının girişimciliği sayesinde yeşil dönüşüme yön verebilecek şehirler arasında yer alabileceğini ifade ederek, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e sunduğu vizyon, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a ise değerlendirmelerini paylaşma fırsatı tanıdığı için teşekkür etti.