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Öztrak: "Üretici 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütü 4 lira 30 kuruştan satıyor" - Son Dakika

Öztrak: "Üretici 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütü 4 lira 30 kuruştan satıyor"

18.01.2022 13:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, üreticinin litresini 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütü 4 lira 30 kuruşa satmak zorunda kaldığını belirterek, "Onun için de bugün maalesef süt hayvanları, inekler kesime gidiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, üreticinin litresini 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütü 4 lira 30 kuruşa satmak zorunda kaldığını belirterek, "Onun için de bugün maalesef süt hayvanları, inekler kesime gidiyor. Türkiye çok ciddi sorunla karşı karşıya." dedi.

Öztrak'ın başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliğini (TSUMB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin ve diğer yöneticilerle görüştü.

Görüşmede Başkan Keskin'in süt üreticilerinin sorunlarına dair kendilerine bilgi verdiğini aktaran Öztrak, gerek süt üreticisinin gerekse tüketicilerin çok ciddi sorunları olduğunu dile getirdi.

Marketlere bakıldığında peynir, yoğurt ve süt fiyatlarındaki son bir yıldaki artışın neredeyse yüzde 100'e ulaştığını belirten Öztrak, "Buna karşılık bakıyoruz, bir litre süt için ilan edilen referans fiyatı 4 lira 70 kuruş. Buradaki artış da 3 lira 20 kuruştan gelmiş, sadece yüzde 47." açıklamasında bulundu.

Öztrak, marketteki fiyat artışı ile üreticinin eline geçen fiyattaki artış arasında çok ciddi fark olduğunu, çeşitli masraflar çıkıldıktan sonra üreticinin eline geçen rakamın düştüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Ama üreticinin maliyeti 4 lira 68 kuruş. Üretici 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütü, 4 lira 30 kuruştan satıyor. Onun için de bugün maalesef süt hayvanları, inekler kesime gidiyor. Türkiye çok ciddi sorunla karşı karşıya. Normal olarak dünyada üretici, bir litre süt sattığı zaman 1,5 kilo yem alması lazım. Ama bugün Türkiye'de bu oran bir kiloların altına düşmüş vaziyette. Böyle olunca da sütçü ineklerini besleyemez hale geliyor. Bunun üstüne bir de elektrik parasını koyun, mazot parasını, diğer şeylerini koyun gerçekten süt üreticileri kısmında büyük bir riskle karşı karşıyayız. Aslında referans fiyatı 4 lira 70 kuruş yapılması yerine 3 lira 20 kuruş sabit tutulsaydı onun üstüne devlet 1,5 lira destek vermiş olsaydı bugün üretici daha çok memnun olacaktı, tüketici de fahiş fiyat artışlar ile karşı karşıya gelmemiş olacaktı. Desteğin yüksek tutulmasıyla birlikte sütteki kaçak da önlenmiş olacaktı. Bir taşla birkaç kuş vurulmuş olacaktı ama bu yapılmadı, referans fiyatının artırılması tercih edildi. Referans fiyatının artırılmasıyla da sanayici ürünlere çok ciddi oranda zam yaptı."

Birlik yönetiminin bazı talepleri olduğunu dile getiren Öztrak, bunlardan birinin de üretici kayıt sisteminin bakanlıktan alınıp eskiden olduğu gibi tekrar derhal birliğe verilmesi olduğunu aktardı.

"Destekler hiçbir şekilde KDV'nin altına düşmesin"

Üreticinin kendi kaydını tutmasının daha iyi olacağına işaret eden Öztrak, verilen desteklerin hiçbir şekilde KDV'nin altına düşmemesi gerektiğini de vurguladı.

Özellikle endüstride, büyük mandıralarla, büyük üreticiler konkordato ilan ettiğinde üreticinin alacağını alamadığını dile getiren Öztrak, "Birlik sütünü teslim ettiği için vergisini ödemiş oluyor ancak mandıra veya büyük sanayiciler iflas ettiklerinde, üreticinin parasını ödemediklerinde, bu üreticinin sırtında kalıyor. Özellikle fabrikalardan üreticilerin alacakları aynen işçinin alacağı gibi rüçhanlı alacaklar kabul edilsin, öncelikli alacak olarak konkordato masasına gelsin. Bunun başka çaresi yok." diye konuştu.

Üreticinin de ve tüketicinin de sorunlarının doğru politikalarla çözülebileceğini ifade eden Faik Öztrak, bu yapılsaydı fiyatların ne bu kadar artacağını ne de süt üreticisinin bu kadar mağdur olacağını söyledi.

Faik Öztrak, "Yapılacak tek şey vardı, bütün dünyada olduğu gibi devletin burada ciddi desteklerle bir litre sütle, 1,5 kilo yem alınacak paritede süt ve yem fiyatını tutması gerekiyordu. Bu yapılmadığı için bugün üretici mağdur, bugün tüketici de mağdur. Hep söylüyoruz, Türkiye yönetilmiyor, maalesef savruluyor. Bir an önce bu savrulmanın bitmesini, milletin önüne sandık gelmesini bir kez daha tekrar ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şirketlerin buğdayı, arpayı işlemek için TMO'dan aldıklarında yüzde 1 KDV ödediklerini ama üretici gittiğinde yüzde 8 KDV ödediğini belirten Öztrak, yüzde 1'lik oranın üretici için de uygulanmasını istedi.

Ekonomi Masası üyelerine süt ikram etti

Ekonomi Masası heyetine süt ikram eden Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Keskin de vatandaşlara süt içmelerini tavsiye etti.

Öztrak ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Keskin, yaklaşık 300 bin üyesi olan bir sivil toplum örgütü olduklarını, üreticinin sorunlarına çare aradıklarını, bunların çözümü için çalıştıklarını bildirdi.

Üretici maliyetlerinin şu anda çok yüksek olduğuna değinen Tevfik Keskin, "Şu anda üretici zararına üretim yapıyor. Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanımızı ziyaret edip bunu kendisine ilettik. Zam olmazsa desteklemenin artırılması lazım. Şu anda ineklerimiz kesime gidiyor ve ufak üretici hayvancılığı bırakıyor, bunlar bırakırsa geri döndürmek çok zor. Biz bunun çabası içerisindeyiz. Bunun için zam olmazsa, desteklemenin artırılması lazım." diye konuştu.

Öztrak: Üretici 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütü 4 lira 30 kuruştan satıyor
Öztrak: Üretici 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütü 4 lira 30 kuruştan satıyor
Öztrak: Üretici 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütü 4 lira 30 kuruştan satıyor

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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Öztrak: 'Üretici 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütü 4 lira 30 kuruştan satıyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Öztrak: "Üretici 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütü 4 lira 30 kuruştan satıyor" - Son Dakika
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