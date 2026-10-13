Özyeğin Üniversitesi, 30 kurumlu OzU AI Platform'da yapay zekayı tartıştı

Özyeğin Üniversitesi, "Bir Ekosistem Olarak Yapay Zeka" temasıyla "OzU AI Platform" etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademi ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, yapay zekanın kurumların karar alma süreçlerinden çalışma modellerine, yönetim anlayışından platformlar ve iş ortaklıklarına uzanan etkileri farklı perspektiflerle değerlendirildi.

Programda "yönetişim ve etik", "veri ve iş operasyonları" ile "kurumsal dönüşüm", öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve OZUBEX Direktörü Dr. Erinç Albey moderatörlüğünde gerçekleştirilen, kurumların yapay zeka çağında nasıl dönüştüğünün ele alındığı panelde, yapay zeka dönüşümü farklı sektörlerin deneyimleri üzerinden aktarıldı.

Panelde, KoçDigital Genel Müdürü Evren Dereci, yapay zeka dönüşümünde doğru iş problemlerinin belirlenmesi ve küçük ölçekli uygulamaların kurum geneline yayılarak somut iş değerine dönüştürülmesinin önemine dikkati çekti. Migros, Coca-Cola İçecek ve Fiba Retail Yönetim Kurulu Üyesi Esel Çekin, yapay zekanın verimlilik, büyüme ve iş modellerinin yeniden şekillendirilmesindeki rolünü değerlendirerek, yönetim kurullarının strateji ve yönetişim sorumluluklarına değindi. Korn Ferry Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye ile Orta Asya Bölge Genel Müdürü Ozan Bayülgen ise dönüşümün insan ve liderlik boyutunu ele alarak, değişime açık liderlerin, yeni yetkinliklerin ve yenilikçi fikirleri destekleyen kurum kültürünün önemini vurguladı.

Söz konusu panelde, yapay zekanın yeni iş modelleri ve büyüme fırsatları yaratan stratejik bir dönüşüm alanı olarak ele alınması gerektiği aktarıldı. Kurumların teknolojik gelişmelere uyum sağlamasında "üst yönetimin sahiplenmesi", "çalışanların dönüşüme hazırlanması" ve "uygulamaların ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesi", önemli başlıklar olarak sıralandı. Yapay zeka projelerinin pilot uygulamalarla sınırlı kalmaması, kurumsal ölçekte yaygınlaştırılması ve uzun vadeli bir yol haritasıyla desteklenmesi gerektiği de belirtildi.

Geçen yıl kurulan OzU AI Platform, akademi ve iş dünyasını buluşturan ekosisteminde 5'i üniversite olmak üzere 30 kurum ile 9 sektörü bir araya getiriyor. Bugüne kadar 23 etkinlikte 3 bini aşkın katılımcıya ulaşan platform, araştırma, eğitim ve farklı buluşmalarla bilgi paylaşımını ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Platform, gelecek dönemde de araştırma serileri, yuvarlak masa toplantıları, strateji buluşmaları ve eğitimlerle akademi ile iş dünyası arasındaki ortak üretim alanını genişletmeyi sürdürecek. Platform, aralık ayında gerçekleştirilecek Yapay Zeka Haftası ile akademi, sektör ve öğrencileri yeniden buluşturacak.

"Yapay zeka çok paydaşlı bir ekosisteme dönüştü"

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, yapay zeka gündeminin kısa sürede dikkati çeken bir değişim geçirdiğini belirterek, kurumların yapay zekayı nerede kullanabileceğinin ötesinde, teknolojiyi kurumun bütününe nasıl entegre edeceğini, insan kaynağını dönüşüme nasıl hazırlayacağını ve etik, güven, veri ile hesap verebilirlik alanlarında hangi ilkelerle hareket edeceğini tartışacağını ifade etti.

Yapay zekanın çalışanlardan yöneticilere, kurum kültüründen karar alma süreçlerine, üniversitelerden özel sektöre uzanan çok paydaşlı bir ekosisteme dönüştüğünü belirten Tan, şunları kaydetti:

"Yapay zeka dönüşümünde başarı, doğru teknolojiye sahip olmakla gelmiyor. Teknolojiyi hangi amaçla kullandığınız, kurum içinde nasıl yönettiğiniz, çalışanları bu sürece nasıl dahil ettiğiniz ve ortaya çıkan yeni sorumlulukları nasıl ele aldığınız, teknolojinin kendisi kadar belirleyici. Yapay zekanın yarattığı dönüşümün ölçeği, tek bir kurumun ya da disiplinin sınırlarını çoktan aşmış durumda. Yapay zeka, kurumların yanı sıra akademiyi de dönüştürüyor. Bu dönüşümle ekosistemi oluşturan bileşenlerin nasıl yönetileceği de üzerinde düşünmemiz gereken önemli bir konu haline geliyor. Bu nedenle etik ve yönetişim konularının gündemimizde her zamankinden daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. OzU AI Platform ile farklı deneyimlerin birbirini beslediği, ortak soruların birlikte ele alındığı ve üretilen bilginin yeniden ekosisteme kazandırıldığı sürdürülebilir bir işbirliği zemini oluşturuyoruz."

"Kurumsal yönetişim ön şart"

Northeastern Üniversitesi Deneyimsel Yapay Zeka Enstitüsü Sorumlu Yapay Zeka Uygulamaları Direktörü Dr. Cansu Canca da yapay zekanın güvenilir ve sorumlu kullanımında kurumsal yönetişimin önemine dikkati çekerek, "Yapay zeka yönetişimi 'olsa iyi olur' denecek bir olgu değil. Bugün bu kavramı, yapay zekayı güvenle kullanabilmenin ve ondan verimli faydalanabilmenin ön şartı olarak görmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yapay zeka kullanan her kuruluşun, olgunluk seviyesi ne olursa olsun, bir yapay zeka yönetişimine ihtiyacı olduğınıu vurgulayan Canca, "Bu yönetişim, üç temel üzerine kurulur. Rolleri, sorumlulukları ve karar yolları net, doğru uzmanlığa sahip ve eğitimli insanlar, geliştirilen ya da satın alınan her yapay zeka sisteminin etki analizi, tasarım yoluyla etik ve teknik denetim ile izlemeden geçtiği standart bir süreç ve ilkeleri araçlara, yönergelere ve emsal vakalara dönüştüren bir rehber." ifadelerini kullandı.

Ericsson Global Veri ve Yapay Zeka Operasyonları Başkanı Alper Benli ise yapay zekanın otomasyonun ötesine geçerek, kurumların iş süreçlerini, karar alma mekanizmalarını ve çalışma modellerini dönüştürdüğüne işaret etti.

Yapay zeka ajanlarıyla "dijital iş gücü" kavramının öne çıktığını aktaran Benli, "Yapay zeka dönüşümü, teknolojik bir dönüşüm olmanın yanı sıra kurumların iş yapış biçimlerini, karar mekanizmalarını ve iş modellerini yeniden düşünmesini gerektiren köklü bir değişim. Önümüzdeki dönemde kurumları birbirinden ayıracak olan, yapay zekayı ne kadar kullandıklarından çok bu teknolojiyi ne ölçüde somut ve sürdürülebilir iş değerine dönüştürebildikleri olacak." değerlendirmesinde bulundu.