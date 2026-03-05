Özyeğin Üniversitesi’nden Yeni Yurt Projesi

Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy yerleşkesinde inşa edilecek yeni öğrenci yurdu projesinin finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi, işbirliği çerçevesinde, Çekmeköy yerleşkesinde yaklaşık 500 yatak kapasiteli, depreme dayanıklı ve yeşil sertifikalı yeni öğrenci yurdunu hayata geçiriyor. EBRD, üniversiteye planlanan yeni yurt binası için finansman sağlayarak depreme dayanıklı ve yeşil sertifikalı yeni yaşam alanı için destek olacak.

Yaklaşık 500 yatak kapasiteli yurdun, modern yaşam alanlarıyla öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyen güvenli bir ortam sunması planlanıyor. Yeni yurdun 120 stüdyo oda ve üç kişilik süitlerden oluşması planlanıyor.

Üniversite, özel kiralık konut piyasasına kıyasla daha erişilebilir fiyat politikasıyla öğrencilerine güvenli ve sürdürülebilir bir konaklama alternatifi sunmayı hedefliyor.

Proje, çağdaş enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yapısal dayanıklılık standartları esas alınarak yeşil sertifikaya uygun olarak tasarlandı. Depreme karşı yüksek güvenlik kriterlerine uygun inşa edilecek yurt binasında, enerji tüketimini azaltan mimari çözümler, su tasarrufu sağlayan sistemler ve kaynak verimliliğini artıran malzeme tercihleri uygulanacak.

"Projenin üniversitemizin, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme konusundaki kararlılığını daha da pekiştireceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, sürdürülebilirliği kampüs yaşamının ve fiziksel altyapılarının en temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Tan, Çekmeköy yerleşkesinin çevresel etkisini azaltan, enerji verimliliğini önceleyen ve uluslararası yeşil bina sertifikasyon standartlarına uyumlu yapılarıyla bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımını yansıttığını aktararak, şunları kaydetti:

"Güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kampüs altyapısını, öğrenci başarısının ve akademik mükemmeliyetin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde hayata geçireceğimiz yeşil sertifikalı yeni yurt yatırımımız da bütüncül yaklaşımımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu yatırımla öğrencilerimize küresel sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu, güvenli, çevre dostu ve ilham verici bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Projenin üniversitemizin kalite, dayanıklılık, çevresel sorumluluk ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme konusundaki kararlılığını daha da pekiştireceğine inanıyoruz."

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso da güvenli, erişilebilir ve yüksek kaliteli öğrenci konutlarına erişimin, Türkiye'nin gelecekteki yetenekleri için kritik önem taşıdığını ifade etti.

Renaud-Basso, "Özyeğin Üniversitesi ile kurduğumuz ortaklık, en çok ihtiyaç duyulan noktada modern kampüs içi konaklama kapasitesini artırarak bu soruna doğrudan çözüm getiriyor. Bu yatırım, EBRD'nin Türkiye genelinde büyümeyi destekleme ve gençler için fırsatları geliştirme konusundaki uzun soluklu taahhüdünü yansıtıyor." değerlendirmelerinde bulundu.