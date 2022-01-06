Üye Girişi
Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti - Son Dakika

Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti

06.01.2022 14:27

Türkiye, 2018 yılında Pakistan'a 30 adet ATAK taarruz helikopteri satmak için 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak ABD'nin S-400 yaptırımları nedeniyle söz konusu teslimat gerçekleştirilemedi. Bu gelişme üzerine Pakistan Türkiye'den helikopter almaktan vazgeçti ve Çin'le görüşmelere başladı.

Pakistan, ABD'nin ihracat izni vermemesi sonucu teslimatta yaşanan gecikmeler nedeniyle 2018 yılında Türkiye'den sipariş ettiği T129 ATAK taarruz helikopterlerini satın almaktan vazgeçti. Pakistan Ordu sözcüsü Tümgeneral Babar İftihar, dün düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yle anlaşmanın iptal edildiğini ve Çin'den J-10 savaş uçağı almaya karar verdiklerini açıkladı.

ÇİN'LE GÖRÜŞMEYE BAŞLADILAR

Sözcü, Türkiye dışından askeri uçak ve helikopter alımıyla ilgili seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek "Türkiye'yle yapılan anlaşma konusunda, biz yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İftihar, Pakistan ordusunun Türk helikopterleri yerine Çin'den Z-10ME taarruz helikopteri almak için görüşmelere başladığını bildirdi.

S-400 YAPTIRIMLARI ANLAŞMAYI SUYA DÜŞÜRDÜ

Pakistan, 2018'de 30 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri satın almak için Türkiye'yle 1,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak helikopterlerin teslimatı ABD'nin engeline takılmıştı. ABD yapımı motor kullanılan ATAK helikopterinin başka bir ülkeye ihracatı için ABD'den izin alınması gerekiyor.

ABD merkezli Voice of America sitesinin haberine göre, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar sonucu ihracat izni gelmeyince Pakistan'la anlaşma da suya düştü.

İBRAHİM KALIN: KAYBEDEN ABD OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen martta yaptığı bir açıklamada "ABD, Pakistan'a yapmayı planladığımız savaş helikopteri satışını engelledi. Bu muhtemelen söz konusu ihalenin Çin'e gitmesine neden olacak ve burada kaybeden ABD olacak" demişti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti - Son Dakika Ekonomi


İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış! Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!         
14:10
Annesini öldüren genç kız, cinayetten sonra amcasına gidip ağlamış Annesini öldüren genç kız, cinayetten sonra amcasına gidip ağlamış         
13:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13

Son Dakika Haberleri
14:27 Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
14:23 İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
14:22 CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı
14:12 Kazakistan'ın yardıma çağırdığı Rusya'dan "dış güçler" açıklaması: Devleti zayıflatmak için girişilen bir 'dış güvenlik' çabası
14:09 Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!
14:07 Erkek Severse dizisinin fragmanı yayınlandı! İşte dizi hakkında bilmedikleriniz
14:03 KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
13:57 İmamoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak cevap: Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum
13:40 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 14:35:43. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan, ABD yaptırımları sebebiyle Türkiye'yle imzaladığı 1,5 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement