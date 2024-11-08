Palamut Sezonu Sona Yaklaşıyor

Ekonomi

Palamut sezonu sona eriyor

Balıkçı Hülya Kılıç, "Palamutu buzluğa koyma zamanına geldi"

DÜZCE - Düzce'de balık tezgahlarında palamut balığının tanesi 125 liraya satılırken balıkçı Hülya Kılıç palamut severleri uyararak, palamutun son zamanları olduğunu buzluğa koyma zamanının geldiğini söyledi.

Balık sezonunun açılmasının ardından tezgahları her gün süsleyen Palamut, Karadeniz'de son dönemine yaklaştı. Tezgahlarda tanesi 125 liraya satılan Palamut'un tahtını kilosu 150 liradan satılan hamsi almaya hazırlanırken, Balıkçı Hülya Kılıç Palamut severlere uyarlarda bulundu. Palamut'un artık buzluklara girmesi için çok iyi olduğunu ve azaldığını dile getiren Kılıç, "Palamut git gide azalıyor. Son demlerini yaşıyor. İnsanlar buzluğa palamut koymak için alışveriş yapıyor. Palamut bitiyor ve inşallah hamsi çoğalacak. Fiyatlarda ona göre düzenlenecek. Tezgahımızda şu anda Karadeniz hamsinin kilosu 150 lira. Marmara hamsinin kilosu ile 250 ila 300 lira arasında değişiyor. Bunlar palamut bitince daha da düşecek, daha da bollaşacak. O zaman insanlar küçük balığa yönelecek. Fiyatlarımız da ona göre düzenlenecek. Bir hafta 10 gün içerisinde Palamut'u buzluğa koydunuz yoksa bir daha Palamut bulamazsınız" ifadelerini kullandı.