Üye Girişi
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı - Son Dakika

'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı

05.11.2021 15:03

Aksaray'ın Hırkatol köyünde 26 yıldır öğretmenlik yapan, ziraat mühendisi Ayşe Aydoğan'ın projesi kapsamında 150 dekar alana ekilen pampas otu, ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediliyor. Aynı zamanda köydeki yaklaşık 100 kadına iş imkanı sağlandı.

Belçika'da yaşayan İbrahim Çal (35), 1,5 yıl önce pandemi nedeniyle memleketi Hırtakol köyüne geldi. Burada köy muhtarı Mustafa Aydoğan ve eşi Ayşe Aydoğan'ı ziyaret etti. Sohbet sırasında Ayşe Aydoğan, köyde atıl olan dere kenarındaki arazilerde pampas otu yetiştirilebileceğini ve bunun da renklere boyanıp süs bitkisi olarak satılabileceğini söyledi. Bunun üzerine İbrahim Çal da birlikte yaptıkları çalışmaları sonucu 150 dekar alana pampas otu ekip, bunların renklendirilip, düzenlenmesi için tesis kurdu.

Ayşe öğretmenin 'pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı

DENEME AMAÇLI BAŞLANDI, İHRAÇ EDİLİYOR

Yaklaşık 2 milyon liraya kurulan yatırım sayesinde 100 kadına iş imkanı doğarken, renklendirilip süs bitkisi haline getirilen pampas otları da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediliyor. Fikri sayesinde 100 kadına iş imkanı ve ülkeye de katma değer sağlanmasına destek olan Ayşe Aydoğan, şunları söyledi:

"Bu iş 1,5 yıl önce fikir olarak başladı. 5-6 arkadaş günlerce gecelerce fikirleri konuştuk. Ne yapabileceğimizi düşündük. Yaklaşık 8-10 ay sonra Aksaray'ımızın bitki örtülerinden ve doğamızdan ne bulabiliriz diye düşündük. Kamış tohumlarını bulduk. Köyümüzde deneme ekimleri yaptık. Onlardan da güzel verim aldık. Bu kamışlar Aksaray'ın kanal boylarında olan bir bitkidir. Bu bitkiler buradaki çalışkan kadınlarımız sayesinde ilaçlanarak boyama işlemine gönderilmektedir. Bu boyanan bitkilerimiz 8-10 çeşide kadar çıkmaktadır. Köyümüzden çıkan bu bitkiler 5-6 ülkeye ihraç edilmektedir. Mart ayından bu yana ihracatımız devam etmektedir. 8-10 tır yurt dışına bitki ihraç ettik. Çalışan tüm kadınlar benim öğrencilerimin velisidir. Genç kızlarımız ise öğrencim."

Ayşe öğretmenin 'pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı

KÖY KADINLARININ UMUDU OLDU

Büşra Akça, iş yerinde 5 aydır çalıştığını belirterek, "Köy kadınlarımıza, gelinlerimize ve kızlarımıza çok güzel bir ekmek kapısı oldu. Burada boyama, kurutma, paketleme işlemlerini de yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Gelinler buradan elde ettiği gelirle, çeyiz paralarını biriktiriyor. Aileleri olanlarsa çocuklarını okutuyor, kızlarımız da kendileri için birikim yapıyor" dedi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da tesisi gezip çalışanlarla sohbet etti. Kadınlara yeni istihdam kapısı açıldığı için mutlu olduğu ifade eden Vali Aydoğdu, "Merkeze bağlı Hırkatol köyündeyiz. Burada kamışlardan 100'e yakın hanımefendinin elde ettiği ürünleri Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda'ya süs bitkisi olarak ihraç ediyoruz. Burada gelecek yıldan itibaren 250 dönüm yere de kamışlardan ekip şu anki sahnenin 4-5 katı kadın istihdam edeceğiz. İnsanlar burada canla başla çalışıyor. Süs bitkilerini Aksaray'ın merkez köyünden dünyaya ihraç ediyoruz. Renkleri de muhteşem. Burayı gezdiğimizde şunu görüyoruz, inandığınız ve el birliği yaptığınız zaman, her türlü zorluğun üstesinden geliyorsunuz. Burada inanılmaz bir başarı hikayesi var. Gördüğünüzde gurur duyuyorsunuz. Aksaray gelişmeye dönüşmeye devam ediyor. Biz de bunları gördüğümüz anda çok mutlu oluyoruz. Gelecek yıl inşallah bunu daha yükselterek, daha profesyonel yaparak ve daha istihdamı artırarak bunu bütün dünyaya yayacağız" diye konuştu.

Ayşe öğretmenin 'pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı
Ayşe öğretmenin 'pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı

Hollanda, England, Aydoğan, Fransa, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Szalai'yi Van Dijk'a benzeten İngilizler bombayı patlattı! Çılgın bedelle Chelsea'ye gidiyor 14:58 Szalai'yi Van Dijk'a benzeten İngilizler bombayı patlattı! Çılgın bedelle Chelsea'ye gidiyor Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 'Şike Kumpası Davası'nda 14:28 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti
Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak 14:16 Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi 13:45 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı 13:07 Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı İki farklı mahallede yaşanan hırsızlık olayı akıllara 'Çiçek Abbas' filmini getirdi 12:31 İki farklı mahallede yaşanan hırsızlık olayı akıllara 'Çiçek Abbas' filmini getirdi

Son Dakika Haberleri
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı
14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur
14:44 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz
14:27 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti
14:24 İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti
14:16 Ayçiçek yağına zam yolda: 5 litresi 110 lira olacak
14:00 Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek
13:44 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi
13:44 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak
13:26 Taraftarların muhabirleri öptüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı         
15:00
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü İstanbul'un göbeğinde Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü         
14:33
İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti         
14:25
Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek Katalan devi, Xavi için Katar kulübüne bonservis ödeyecek         
14:01
808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak 808 milyon liralık destek ödemesi bugün yatırılacak         
13:44
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
MSB MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!         
12:50
Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü         
12:25
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 15:14:29. #1.12#
SON DAKİKA: 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement