Pamukkale'de Yarıyıl Tatiline Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Pamukkale'de Yarıyıl Tatiline Yoğun İlgi

Pamukkale\'de Yarıyıl Tatiline Yoğun İlgi

Pamukkale, yarıyıl tatilinde termal tesislerdeki doluluk oranını yüzde 100'e çıkararak ilgi gördü.

17.01.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Travertenleri ve kaplıcalarıyla ünlü Pamukkale, yarıyıl tatilinde hem dinlenmek hem de şifalı sularda sağlık bulmak isteyenlerden talep gördü.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale ve çevresinde 20 civarında 5 yıldızlı konaklama tesisi bulunuyor. Bunların yaklaşık yarısını da termal tesisler oluşturuyor.

Her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri olan termal tesisler, bu yarıyıl tatilinde de ilgi gördü. Aileler tatilde çocuklarıyla birlikte vakit geçirip dinlenirken, termal suda da şifa bulmayı amaçlıyor.

Yüzde 12'lik artış var

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, yarıyıl tatil için rezervasyonların birkaç hafta önce başladığını söyledi.

Bölgede 5 yıldızlı tesislerin yanı sıra apart oteller gibi çeşitli tesislerin de olduğunu anlatan Şen, her bütçeye uygun tatil seçenekleri sunulduğunu ifade etti.

Şen, Pamukkale'de termal tatili yapacakların başka imkanlara da sahip olacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Pamukkale bölgesindeki tesislerin doluluk oranı geçen yılki yarıyıl tatiline göre yüzde 12 artarak yüzde 100'e ulaştı. Denizli'ye yaklaşık 80 kilometre mesafede olan kayak merkezi de bu yıl erken kar yağmasından dolayı hizmete girmiş durumda. Orada vatandaşlarımız pistlerde rahatlıkla kayak yapabiliyor. Hierapolis, Tripolis, Laodikya gibi antik kentleri ziyaret edebilirler. Kent merkezimizde müzemiz var. Buldan bezi alışverişini yapıp oradaki konakları ziyaret ettikten sonra Denizli'nin meşhur tekstil ürünlerini satın alabilirler. Meşhur Denizli kebabımızı yiyebilirler."

Pamukkale'deki bir termal otelin genel müdürü Ramazan Borucu da amaçlarının tatili ve tedaviyi bir arada sunmak olduğunu söyledi.

Misafirlerinin önceliğinin termal sulardan faydalanmak ve güzel bir tatil geçirmek olduğunu anlatarak, "Antik dönemden beri insanlar buraya sağlık aramak için gelmiş. Her kış olduğu gibi bölgemiz yine yüzde 90 dolu vaziyette. Sömestir ile bunu yüzde 100'e çıkardık. Misafirlerimiz artık kış boyunca bölgemizi tercih etmektedir. Ayrıca Uzak Doğu ülkelerinden, Almanya, Fransa ve Avrupa ülkelerinden de ziyaretçi almaktayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Pamukkale, denizli, Ekonomi, Sağlık, Turizm, Tatil, kar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pamukkale'de Yarıyıl Tatiline Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:47 MEB’den yeni yönetmelik İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:11:28. #1.12#
SON DAKİKA: Pamukkale'de Yarıyıl Tatiline Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.