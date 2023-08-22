Panama Kanalı'nda 200 gemi mahsur! Krizin küresel ekonomiye 2 önemli etkisi olacak

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan Panama Kanalı, kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor. Milyonlarca dolar değerinde mal taşıyan 200 gemi kanalda mahsur kalmış durumda. Bölgedeki yağış miktarının azalarak kanaldaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle Panama Kanalı'ndaki trafik kısıtlandı. Aksayan gemi trafiği nedeniyle küresel ticaretin yavaşlayacağı ve emtia fiyatlarının artacağı öngörülüyor.
Orta Amerika bölgesinde etkili olan aşı sıcaklar, Panama Kanalı'nı da vurdu. Kuraklık nedeniyle dünya ticareti için önemli bir yer tutan kanalın su seviyesi azaldı. Bu durum gemi trafiğini etkiledi.
Kanal yönetimi, gemi geçişlerinde kullanılan depodaki su miktarının yağışların azalması yüzünden düşmesiyle 2 Eylül'e kadar geçiş kısıtlamasına gitmek zorunda kaldı. Bölgede 200'den fazla gemi mahsur kaldı. Gemiler kanalın girişine demir atarken, bu durum küresel tedarik zincirini de etkileyecek.
Wall Street Journal'a konuşan Panama Kanalı Yöneticisi Ricaurte Vásquez Morales, bölgedeki yağış miktarında son 20 yıldır düşüş görüldüğünü belirterek "Kapasitemizin zirveye ulaştığı aylarda iklim kriziyle başa çıkmak zorunda kalıyoruz" dedi. Morales, kısıtlamaların yılın geri kalanında da devam edebileceği uyarısında bulundu.
Asya'dan Amerika'ya deniz ticaretinin üçte birinin gerçekleştirildiği Panama Kanalı'nın etrafında 20 gündür demir atmış olan gemilerin gecikmesi, ABD'de market fiyatlarına yansıyacak. Ayrıca kanaldaki su yüksekliğinin düşmesi yüzünden gemilerin geçebilmek için taşıdıkları konteynerlerin sayısını azaltması da maliyetleri artıracak. Bu durum da fiyatları artıracak.
Krizin küresel ekonomiye de etkileri olacak. Yaşanan tıkanıklık nedeniyle küresel ticaretin yavaşlayacağını belirten uzmanlar, bu durumun emtia fiyatlarını artıracağı görüşünde.
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