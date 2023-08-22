Panama Kanalı'nda 200 gemi mahsur! Krizin küresel ekonomiye 2 önemli etkisi olacak - Son Dakika

Panama Kanalı'nda 200 gemi mahsur! Krizin küresel ekonomiye 2 önemli etkisi olacak

Son Güncelleme: 22.08.2023 12:04

Panama Kanalı, kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle zor günler geçiriyor. Milyonlarca dolar değerinde mal taşıyan 200 gemi kanalda mahsur kalmış durumda. Kanal yönetimi, su miktarının azalmasıyla geçiş kısıtlaması getirdi ve bu durum küresel ticaretin yavaşlamasına ve emtia fiyatlarının artmasına neden olacak.

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan Panama Kanalı, kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor. Milyonlarca dolar değerinde mal taşıyan 200 gemi kanalda mahsur kalmış durumda. Bölgedeki yağış miktarının azalarak kanaldaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle Panama Kanalı'ndaki trafik kısıtlandı. Aksayan gemi trafiği nedeniyle küresel ticaretin yavaşlayacağı ve emtia fiyatlarının artacağı öngörülüyor.

SU AZALINCA GEMİ TRAFİĞİ AKSADI

Orta Amerika bölgesinde etkili olan aşı sıcaklar, Panama Kanalı'nı da vurdu. Kuraklık nedeniyle dünya ticareti için önemli bir yer tutan kanalın su seviyesi azaldı. Bu durum gemi trafiğini etkiledi.

2 EYLÜL'E KADAR GEÇİŞ KISITLAMASI GETİRİLDİ

Kanal yönetimi, gemi geçişlerinde kullanılan depodaki su miktarının yağışların azalması yüzünden düşmesiyle 2 Eylül'e kadar geçiş kısıtlamasına gitmek zorunda kaldı. Bölgede 200'den fazla gemi mahsur kaldı. Gemiler kanalın girişine demir atarken, bu durum küresel tedarik zincirini de etkileyecek.

KISITLAMA DEVAM EDEBİLİR

Wall Street Journal'a konuşan Panama Kanalı Yöneticisi Ricaurte Vásquez Morales, bölgedeki yağış miktarında son 20 yıldır düşüş görüldüğünü belirterek "Kapasitemizin zirveye ulaştığı aylarda iklim kriziyle başa çıkmak zorunda kalıyoruz" dedi. Morales, kısıtlamaların yılın geri kalanında da devam edebileceği uyarısında bulundu.

FİYATLAR ARTACAK

Asya'dan Amerika'ya deniz ticaretinin üçte birinin gerçekleştirildiği Panama Kanalı'nın etrafında 20 gündür demir atmış olan gemilerin gecikmesi, ABD'de market fiyatlarına yansıyacak. Ayrıca kanaldaki su yüksekliğinin düşmesi yüzünden gemilerin geçebilmek için taşıdıkları konteynerlerin sayısını azaltması da maliyetleri artıracak. Bu durum da fiyatları artıracak.

KÜRESEL EKONOMİYE ETKİLERİ

Krizin küresel ekonomiye de etkileri olacak. Yaşanan tıkanıklık nedeniyle küresel ticaretin yavaşlayacağını belirten uzmanlar, bu durumun emtia fiyatlarını artıracağı görüşünde.

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Son Dakika Ekonomi Panama Kanalı'nda 200 gemi mahsur! Krizin küresel ekonomiye 2 önemli etkisi olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Panama Kanalı'nda 200 gemi mahsur! Krizin küresel ekonomiye 2 önemli etkisi olacak - Son Dakika
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