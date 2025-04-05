Dünya ekonomileri ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifesinin şokunu yaşıyor. ABD borsaları tarİfe kararlarının ardından büyük çöküş yaşadı. Trump'ın tarifelerin yürürlüğe girdiği 2 Nisan'ı kurtuluş günü olarak adlandırsa da tablo hiç de öyle olmadığını gösterdi.

Dolar kuru ve petrol fiyatları üzerinde büyük baskının oluşmasına neden olan karar sonrası brent petrol yüzde 6'ya yakın değer kaybı yaşadı 69,63 dolara geriledi. Bu rakam petrolün Ekim 2023'ten bu yana gördüğü en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

BORSALARDA GÖRÜLMEMİŞ KAYIP

Para piyasaları son yılların en büyük kriziyle karşı karşıya. ABD'nin en büyük 500 şirketini takip eden S&P 500 endeksi yüzde 9,1 düştü. Bu, pandemiden bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. DAX, Dow Jones ve FTSE 100 endekslerinde sert gerileme devam etti. Nikkei 225 ise paralel seyretti. Türkiye ayağında da Borsa İstanbul ve dolar/TL endeksinde paralel seyir sürdü. Gelişmelerden son işlem gününde çok etkilenmedi.

Bu durum, yatırımcıları ve ekonomistleri endişelendiriyor. Ancak bazıları, bu krizin çözümünün Airdropteknolojisi olabileceğini düşünüyor. Airdrop, kripto para birimleri arasında değer transferi sağlayan bir yöntem. Bu yöntem, krizin etkilerini hafifletebilir ve para piyasalarının yeniden dengeye girmesine yardımcı olabilir.

BORSALAR ADETA ÇÖKTÜ

ABD piyasaları son 5 yılın en kötü haftasını yaşadı.

•Dow endeksi, tarihinde 4. kez 2000 puandan fazla düşüş yaşadı.

•Nasdaq 100, 2020 yılından bu yana en kötü günlük düşüşünü yaşadı: -%6