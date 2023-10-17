 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu - Son Dakika

Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu

Son Güncelleme: 17.10.2023 08:10

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici durdurdu.

Toyota Motor, parça tedarikçisi Chuo Spring Co.'nun fabrikasında yaşanan patlama sonrası, 6 fabrikasında üretimini geçici durdurdu.

Toyota'nın parça tedarikçilerinden, Aiçi eyaletindeki Chuo Spring Co. firmasına ait fabrikada patlama yaşandı.

İki erkek işçinin yaralandığı patlamanın tesisteki kurutma fırınlarına hasar verdiği aktarıldı.

Japon üretici Toyota açıklamasına göre, patlama sonrası yaşanan parça tedarik sıkıntısı nedeniyle, Japonya'daki 6 fabrikasındaki 10 üretim hattı geçici durduruldu.

Açıklamada, üretim hatlarının hafta içinde yeniden faaliyete geçeceği zamanın henüz bilinmediği aktarıldı

Olumsuz etkilenen üretim hatlarının Toyota'nın Land Cruiser ve RAV4 modellerine ait olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Kadın kılığına giren adam, annesinin akbilini kullanırken yakalandı
11:19 Okan Buruk'a Ziyech soruldu! Cevap Galatasaray taraftarının tüm hayallerini suya düşürdü
10:45 Hamas'ın elindeki kadın rehine videoda neler söyledi? Tek bir isteği var
10:47 TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
10:46 Altının gramı 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor
10:40 Bayılana kadar dövülen Benekli Ayhan'dan saatlerdir haber alınamıyor
10:34 Son Dakika: Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılında 106 metreye dalarak dünya rekoru kırdı
10:31 Sözün bittiği yer! İsrail, Gazze'deki sivilleri gitmeleri için zorladığı bölgeyi de bombaladı
10:27 Gazze'ye yönelik olası kara harekatında İsrail'i bekleyen büyük tehlike
10:13 Berlin'de "Filistin'e özgürlük" sloganları atan Müslümanlara polisten sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 11:44:35. #1.12#
SON DAKİKA: Parça tedarikçisinin fabrikasında patlama yaşanınca, Toyota üretimini durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement