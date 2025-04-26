Pasifik Holding'den Bilişim ve Savunma Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Pasifik Holding'den Bilişim ve Savunma Vurgusu

Pasifik Holding\'den Bilişim ve Savunma Vurgusu

Pasifik Holding Genel Müdürü Batuk, bilişim ve savunma teknolojilerinin önemini vurguladı.

26.04.2025 11:32
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Pasifik Holding Genel Müdürü A. Cemail Batuk, savunma sanayi teknolojileri dışında bilişim teknolojileri alanında da çok önemli yatırım ve faaliyetleri bulunduğunu belirterek, güvenlik boyutunun sadece savunma teknolojileri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Batuk, Pasifik Holding bünyesinde halka açık 4 şirketlerinin olduğunu, bunların dışında halka açık olmayan enerji ve maden şirketleriyle bu alanlarda da faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Batuk, çok geniş bir yelpazede sektörel alanlarda faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Tabii bu şirketlerimizin içerisinde Pasifik Teknoloji şirketimiz, siber güvenlik, savunma teknolojileri, bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösterdiği için çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle son dönemdeki gelişmeler, millileşme, yerlileşme, savunma teknolojileri ve bu ürünlerin ülkemiz açısından önemi gibi konuları değerlendirecek olursak, şirketimizin faaliyetleri hem ülkemiz açısından hem de şirket faaliyetleri açısından çok önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.

"Güvenlik boyutunun sadece savunma teknolojileri olarak değerlendirilmemesi gerekiyor"

Batuk, Pasifik Teknoloji şirketlerinin geliştirmiş olduğu insansız helikopter ALPİN'in şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunduğunu hatırlatarak, yapılan çerçeve anlaşmasıyla birtakım teslimatlarının söz konusu olacağını bildirdi.

ALPİN dışında DUMRUL, DELİ, MERKÜT gibi diğer ürünler de bahseden Batuk, "Bu ürünlerimizin her biri geliştirme safhası tamamlanmış ve kullanım aşamasında olan ürünlerimiz. Bunlar silahlı kuvvetlerimizin envanterinde kullanıma sunulmuş ürünler. Bunun dışında ülkemizin savunma sanayi gücünün uluslararası pazarda ihracatta çok önemli bir yer tutması bizi de bu manada bu serüvende olumlu etkiliyor. Biz de yurt dışı pazarlarda özellikle dost ve müttefik ülkelerde araştırma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çok kısa vadeli bir planda o tür ihracat pazarlarında gerekli sonuçları almaya başlayacağız, buradaki çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesini paylaştı

Batuk, savunma sanayi teknolojileri dışında bilişim teknolojileri alanında da çok önemli yatırım ve faaliyetleri bulunduğunu vurgulayarak, güvenlik boyutunun sadece savunma teknolojileri olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Batuk, son dönemde veri güvenliği ve siber güvenliğin artan önemine işaret ederek, şunlara dikkati çekti:

"Veri güvenliği, siber güvenlik son zamanlarda birtakım yönetmelikler ve kanuni düzenlemelerle de ortaya konmuş ve altı çizilmiş çok önemli bir unsur. Evrak güvenliği, pasaport, kimlik, ehliyet gibi bireysel güvenliğe kadar uzanan noktada çok geniş faaliyet alanında çalışıyoruz. Dolayısıyla bunları hem ülkemiz hem de uluslararası pazardaki diğer paydaşlarımıza sunuyoruz. Aslında teknoloji artık güvenlikle, savunmayla iç içe geçmiş durumda. Biz hazırlıklarımızı buna göre yaptık."

" Türkiye, lojistikte ciddi merkez olma potansiyeline sahip"

Pasifik Holding Genel Müdürü Batuk, gümrük tarifeleriyle başlayan eski konvansiyonel savaşlardan ticaret savaşlarına doğru giden bir serüven izlediklerine dikkati çekerek, bunun bazı belirsizlikler de ortaya koyduğunu söyledi.

Bu belirsizliklerin her zaman kendi içinde fırsat ve avantajlar da bulundurduğuna vurgulayan Batuk, Türkiye'nin jeopolitik konumunun hem üretim açısından hem lojistik anlamında ciddi bir merkez olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Batuk, Türkiye'nin bunun lojistik anlamdaki avantajını ciddi anlamda kullanmak gibi potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bazı uluslararası güvenlik konuları, Süveyş Kanalı ya da Güney Denizi'ndeki faaliyetlerden kaynaklı, her zaman lojistik alternatifler üretilmesini zorunlu kılıyor. Pasifik Eurasia olarak faaliyet gösterdiğimiz Çin'den Avrupa'ya kadar olan orta koridoru kapsayan demir yolu hattında çok önemli bir oyuncuyuz ve önemli faaliyetlerimiz var. Bu tabii kendi içinde maliyet avantajları, yeşil enerjinin kullanılması, karbon ayak izi gibi avantajlarla beraber zincirleme avantajları beraberinde getiriyor. Bir taraftan da ülkemizin bu coğrafyanın orta noktasında olmasından kaynaklı jeopolitik önemini ve lojistikteki önemini de ciddi anlamda kullanması öne çıkıyor. Bu krizler her defasında, özellikle ülkemizin yaşamış olduğu, daha önceki krizlere de bakacak olursak, biz burada bunları avantaja dönüştürmeyi her zaman başarmış bir yapıya sahibiz. Bunun da avantajlı olan tarafını kullanacağımızı öngörüyoruz."

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Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

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