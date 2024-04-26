Patates ve Soğan Sektörünün Sorunları İSTİB Toplantısında Ele Alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Patates ve Soğan Sektörünün Sorunları İSTİB Toplantısında Ele Alındı

Patates ve Soğan Sektörünün Sorunları İSTİB Toplantısında Ele Alındı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından düzenlenen 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantılarına devam ederken, bu ay patates ve soğan sektörünün sorunları ele alındı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Senih Yazgan, Niğde Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kenar ve İSTİB Meclis Üyesi ve İstanbul Toptancı Patates ve Soğancılar Derneği Başkanı Soner Topal konuşmacı olarak katıldı.

26.04.2024 13:33
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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) tarafından düzenlenen "Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantılarına devam ederken, bu ay patates ve soğan sektörünün sorunları ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, webinar ortamında gerçekleştirilen, "Patates, Soğan Üretimi ve Ticareti" başlıklı toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Senih Yazgan, Niğde Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kenar ve İSTİB Meclis Üyesi ve İstanbul Toptancı Patates ve Soğancılar Derneği Başkanı Soner Topal konuşmacı olarak katıldı.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaptı.

Kasap, patates ve soğan ürünlerinin yetiştirilmesi ve işlenmesiyle ilgili kültürel uygulamaların, Türk köy yaşamının önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek, bu geleneksel ürünlerin katma değeri yüksek dondurulmuş ve işlenmiş olarak ihracını sağlamak için çalışması gerektiğini vurguladı.

"Planlı tarım uygulamalarıyla arz güvenliği sağlanacak"

Uğur Erdem de dünya patates ticaret hacminin 32 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 21 milyar dolarının dondurulmuş patateste gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Erdem, "Ülkemizin dondurulmuş patates alanında çalışmalarını artırması ve uluslararası pazarda söz sahibi olması gerekiyor. Dondurulmuş patatesin ton fiyatı 1087 dolar iken taze patatesin ton fiyatı 333 dolar." ifadelerini kullandı.

Fiyat dalgalanmalarını önlemek için planlı tarım uygulamaları kapsamında merkezden planlama yerine yerelde planlama için yerel komiteler kurulduğunu aktaran Erdem, bakanlığın önceliğinin arz güvenliğinin sağlanması olduğuna dikkati çekti.

Erdem, planlı tarım uygulamalarıyla arz güvenliğinin sağlanacağını ve ürün fiyatlarındaki dalgalanmaların önleneceğini kaydetti.

"İhracat yasaklamaları yerine kısıtlamalar devreye alınmalı"

Senih Yazgan da ürün ihracatının yasaklanması yerine kısıtlanmasının tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yazgan, "İhracatçılar olarak ürün ihracatının yasaklanmasının ürün fiyatını dengelemediğini ve dış pazardaki güvenilirliğimizi zedelediğini görüyoruz. Bakanlığımızın iç pazardaki fiyatları kontrol etmek için yasaklama yerine ihracat kısıtlaması uygulamasını devreye sokması gerekiyor. Üreticinin mutluluğu ürününün pazarlanmasından geçer. Dolayısıyla ihracat desteklenmelidir. Yoksa üretici, ürünü üretmeme noktasına gelecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Her iki üründe de yer altı su kaynakları kullanarak sulama yapıldığını anlatan Yazgan, iklim değişikliği ve artan kuraklıklar sebebiyle ilerleyen yıllarda yer altı sularına daha fazla ihtiyaç duyulacağının altını çizdi.

Yazgan, bu nedenle yer altına her yıl daha fazla inilmek zorunda kalındığından sulama maliyetlerinin sürekli arttığını söyledi.

Niğde Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kenar ise bu yıl Adana bölgesinden gelen patateslerin piyasaya 20 gün erken sürülmesinin üreticiyi zor durumda bıraktığının altını çizerek, "Adana patatesinin hasat zamanında Niğde bölgesindeki patateslerin bitmiş olması gerekiyor. Fakat 20 günlük erken hasat sonucunda yeni ürünlerin gelmesinden dolayı Niğdeli üreticiler ellerinde kalan ürünleri satamadıklarından satış fiyatları üretim maliyetlerini karşılamıyor." dedi.

Kenar, hem üreticinin hem de ihracatçının faydalanacağı bir fon oluşturulması gerektiğini ifade ederek, oluşturulacak fon ile patates üretimin yüksek olduğu zamanlarda ihracatçıya destek verilmesine vurgu yaptı. Kenar, üretimin düşük olduğu zamanlarda da üreticinin bu fondan faydalanması gerektiğini belirtti.

"Üreticilerin girdi maliyetleri düşürülmeli"

İSTİB Meclis Üyesi ve İstanbul Toptancı Patates ve Soğancılar Derneği Başkanı Topal da patates ve soğan üretiminde girdi maliyetlerinin yükseldiğine değinerek, "Mazot, tohum ve gübre maliyetleri üreticiyi zorlamaktadır. Çiftçilere nakit destekten ziyade indirimli mazot, tohum, gübre desteği sağlanmasını ve desteklemelerin tarlaya değil ürüne verilmesini Bakanlık yetkililerimizden talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Topal, üreticilerin yüksek maaşlarda bile tarım işçisi bulma hususunda zorluk çektiklerini belirterek, "Gençlerimizi tarım sektörüne teşvik etmek ve tarım sektöründeki kalifiye elaman ihtiyacının karşılanması için ilkokuldan başlayarak tarım derslerinin müfredata eklenmesi gerekmektedir. Aksi halde, gelişmekte olan bir tarım ülkesi olarak ilerleyen yıllarda tarlada çalışacak nitelikli eleman bulamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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