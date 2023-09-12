Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı - Son Dakika

Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı

Son Güncelleme: 12.09.2023 12:01

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın ekonomide dümenin başına geçmesinin ardından Türkiye'ye olan güven artmaya başladı. Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar sonrası, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 11 Eylül itibarıyla 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor tazeledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artarken,pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı dün itibarıyla rekor tazeledi.

YATIRIMCI SAYISI 7 MİLYONU AŞTI

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yayımladığı verilere göre, bakiyeli yatırımcı sayısı 10 milyon 62 bin 28'e çıkarken, pay piyasalarındaki bakiyeli yatırımcı sayısı da 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor kırdı. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısındaki yıllık yükseliş, 11 Eylül itibarıyla 4 milyon 526 bin 761 oldu. Bu durum yüzde 173,21'lik artışa işaret etti.

AYLIK BAZDA YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ EKLENDİ

Aylık bazda bakıldığında da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısına 1 milyon 978 bin 559 kişi eklendi. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı böylece aylık bazda yüzde 38,33 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Eylül, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı - Son Dakika
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