Pegasus\'a 3 Prestijli Ödül

PEGASUS, sürdürülebilirlik ve finans alanındaki öncü yaklaşımıyla Avrupa'nın prestijli Airline Economics Aviation 100 Ödülleri'nde üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları, dünya havacılık sektörünün önemli organizasyonlarından Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards 2025 kapsamında üç prestijli ödülün sahibi oldu. Şirket bu ödüllerle hem sürdürülebilir havacılıkta öncü rolünü hem de çevresel ve sosyal hedefleri finansal stratejisine entegre etme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

YILIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKİBİ

Pegasus'un Sürdürülebilirlik Ekibi, şirketin değer yaratımına odaklanan bütünsel yaklaşımı ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı amaçlayan iklim geçiş yol haritası, cinsiyet dengesi sağlamaya yönelik girişimleri ve şeffaf raporlama uygulamalarıyla desteklenen güçlü yönetişim yapısını kapsayan ESG stratejisi ile 'Yılın Sürdürülebilirlik Ekibi' ödülüne layık görüldü.

YILIN AVRUPA HAZİNE EKİBİ

Pegasus'un kazandığı bir diğer ödül de 'Yılın Avrupa Hazine Ekibi' ödülü oldu. Şirketin Hazine Ekibi, 2024 ve 2025 yıllarında tamamladığı; uçak finansmanları, sürdürülebilirlik bağlantılı finansman yapıları, Eurobond ihracı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hangar inşaatlarının finansmanı, yedek motor finansmanları ve sektörün ilk motor bakım finansmanı gibi çeşitli ve yenilikçi işlemler ile bu ödülü almaya hak kazandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK FİNANSMANI MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ

Pegasus ayrıca, üç Airbus A321neo uçağını filoya katmak için Japonya'nın önde gelen finans kurumları SMFL ve SMBC'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı JOLCO finansmanı sayesinde 'Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı Mükemmeliyet Ödülü'nü aldı. Söz konusu işlem, borç ve özkaynak bileşenlerinin doğrudan Pegasus'un uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirilmesi sayesinde, dünya genelinde öncü bir uygulama olarak öne çıkıyor.

KUBATOĞLU: ÖDÜLLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMIMIZIN TESCİLİ

Pegasus Hava Yolları CFO'su Barbaros Kubatoğlu, Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards 2025 kapsamında kazanılan üç ödüle ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu ödüller, Pegasus Hava Yolları'nın finansal açıdan dirençli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir havayolu olma konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yansıtıyor. Sürdürülebilirliği hazine operasyonlarımızdan ESG bağlantılı finansman yapılarına kadar finansal stratejimizin her katmanına entegre ederek, sadece geleceğe uyum sağlamakla kalmıyor, onu şekillendirmeye de katkı sağlıyoruz. Bu takdir, iş birliği ve yenilikçilikle havacılık finansmanında yeni standartlar belirlemeye devam eden ekiplerimizin başarısıdır."