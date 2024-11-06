Pegasus, Yılın Sürdürülebilir Havayolu Seçildi

Ekonomi

Pegasus Hava Yolları, Centre for Aviation (CAPA) Sürdürülebilirlik Ödülleri 2024 kapsamında "Yılın Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Şirketi" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl CAPA Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde "Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Ödülü"nü alan Pegasus Hava Yolları, bu yıl havayolu emisyon verilerinin değerlendirmesinin ardından başarısını küresel boyuta taşıyarak "Yılın Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Şirketi" ödülünü aldı.

Çeşitli kategorilerde ödül alan havayolu şirketleri, CAPA tarafından CAPA-Envest Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Araştırma Raporu'nun çalışmasına dayanarak analiz edilen veriler kullanılarak seçildi.

Operasyonlarını ve faaliyetlerini "sürdürülebilir çevre" anlayışıyla yöneten şirket, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) stratejisi ve İklim Dönüşümü Yol Haritası kapsamında, birim yolcu kilometre başına (RPK) düşen uçuş kaynaklı karbon (CO2) emisyonunu 2030'a kadar 2019'a kıyasla yüzde 20 azaltmayı ve 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin temel dayanakları arasında, yeni nesil uçaklara yatırım, yakıt verimliliği ve sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik hedefler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda elektrikli yer hizmetleri araçlarının kullanımının artması gibi operasyonel verimliliği artıracak çözümler yer alıyor.

Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ali Uzun, şirket adına ödülü, Hong Kong'da düzenlenen törende aldı.

"2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, ödülün, ÇSY bağlamındaki sürdürülebilirlik çabalarını her düzeyde yönlendiren yoğun çalışma ve bağlılığın bir kanıtı olduğunu belirterek, ödülü almaktan onur duyduklarını aktardı.

2050 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalıştıklarını kaydeden Öztürk, "İklim Dönüşümü Yol Haritamız doğrultusunda yeni nesil uçaklara stratejik yatırımlar yapıyor, SAF kullanımımızı genişletiyor ve yenilikçi teknolojileri hayata geçiriyoruz. Pegasus Hava Yollarında daha sürdürülebilir bir gelecek için birlikte kararlılıkla çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Uzun da geçen yıl ödül aldıktan sonra, daha fazla ilerleme kaydettiklerine işaret ederek, aynı takdiri küresel ölçekte elde etmenin kendileri için büyük mutluluk olduğunu vurguladı.

Tüm havayollarının, uluslararası havacılıkta hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek için sınırları zorlamaya devam edeceğine inandığını anlatan Uzun, "Bu zorlu mücadeleye liderlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve orta ve uzun vadeli emisyon hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Pegasus Hava Yolları gibi başarılı bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.

CAPA– Havacılık Araştırma Merkezi Başkanı Simon Elsegood ise Pegasus'un, sektöre öncülük eden emisyon performansı, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirliği her alanda ilerletme konusunda benimsediği stratejik yaklaşımın birleşimi sayesinde ödül kazandığına dikkati çekerek, "Pegasus Hava Yolları, sürdürülebilirlik girişimlerini kurum kültürünün bir parçası ve bir karar alma etkeni haline getirmenin bir havayolu işletmesinin verimlilik performansını olumlu yönde nasıl dönüştürebileceğini vurgulama konusunda küresel anlamda öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.