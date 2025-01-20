Pekin'de Tarım ve Sulama Teknolojileri Fuarı - Son Dakika
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Ekonomi

Pekin'de Tarım ve Sulama Teknolojileri Fuarı

31 Mart-2 Nisan 2025'te Pekin'de Uluslararası Tarım ve Sulama Fuarı ile Konferansı gerçekleştirilecek.

20.01.2025 11:40
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Uluslararası Bilge Tarım ve Sulama Teknolojileri Fuarı ve Dünya Sulama Teknolojileri Konferansı 31 Mart-2 Nisan 2025 tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

11. Pekin Uluslararası Bilge Tarım ve Sulama Teknolojileri Fuarı ve Dünya Sulama Teknolojileri Konferansı 31 Mart - 2 Nisan 2025 tarihleri arasında Pekin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Aynı zamanda üçüncü Pekin Uluslararası Su Koruma Bilim ve Teknoloji Fuarı da düzenlenecek.

Dünya çapında en büyük 500 işletmeden 20'si ve borsada kayıtlı şirketler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 33 ülke ve bölgeden 800 işletme, 30 bin metrekarelik sergi alanıyla dünyanın önde gelen gelişmiş ekipman ve teknolojilerini sergileyecek.

ABD, İtalya, Hollanda, İsrail, Avustralya, İspanya, Fransa, Türkiye, Kıbrıs, Japonya ve Güney Kore gibi 10'dan fazla ülke ve bölgeden 15 bin alıcı konferansı ziyaret ederek alışveriş yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Tarım, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pekin'de Tarım ve Sulama Teknolojileri Fuarı - Son Dakika

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