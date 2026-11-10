Perpa\'nın yıllık ortalama 200 milyar liralık ticaret hacmi olduğu açıklandı

Perpa Ticaret Merkezi Kooperatifi Başkanı Atakan Yücel, Perpa'nın Türkiye'nin öncü firmalarının yer aldığı bir merkez olduğuna işaret ederek, "Yıllık ortalama 200 milyar lira gibi bir ticaret hacmi söz konusu." dedi.

İstanbul'un en köklü ticaret merkezlerinden biri olarak Karaköy ve Galata'nın çevresini kapsayan eski "Perşembe Pazarı"ndaki esnafın 1980'li yıllarda taşınmasının gündeme gelmesi üzerine esnaf ve tüccarlar güçlerini birleştirerek kooperatifleşme yoluna gitti.

Kooperatifin ana sözleşmesi 26 Eylül 1984 tarihinde Bakanlık tarafından onaylandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmaların ardından 3 Aralık 1985'te belediyeyle mukavele töreni yapıldı ve bugünkü Perpa'nın temeli 11 Mayıs 1986 tarihinde atıldı.

Merkezin resmi açılışı, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın katılımıyla 8 Mart 1989 tarihinde yapılırken, iş yerlerinin tahsis ve yerleşim süreçlerinin ardından 17 Kasım 1990 tarihinde burada ticari yaşam başladı.

"Türkiye'nin en büyük KOBİ merkezi"

Perpa'nın ekonomik değerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yücel, merkezde 4 bin 700 iş yeri olduğunu, merkezin A ve B blok olarak ikiye ayrıldığını belirterek, Perpa'yı Türkiye'nin en büyük KOBİ merkezi olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Yücel, Perpa'nın 20 bin kişiyi istihdam ettiğini dile getirerek, "Perpa Ticaret Merkezi günlük yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Toplam 40 bin kişilik bir alanı oluşturuyor." diye konuştu.

"Perşembe Pazarı"nın turizme kazandırılması amacıyla 1986 yılında başlatılan projeyle birlikte kooperatifin kurulduğunu dile getiren Yücel, kooperatif kurulduktan sonra 3,5 yıllık bir sürede merkezin faaliyete geçtiğini söyledi.

Yücel, ilk olarak B blokun hizmete girdiğini, A bloktaki iş yeri sahiplerinin dükkanlarını açmasıyla beraber Perpa'nın hem istihdama hem de üretime katkı sağlayan bir ticaret merkezi haline geldiğini ifade etti.

Geçmişte "Perşembe Pazarı" olarak nitelendirilen bölgenin İstanbul ticaretine yön verdiğini ve büyük tacirleri barındırdığını söyleyen Yücel, şöyle devam etti:

"O zaman tabii ki en önemlisi esnafın kooperatifler aracılığıyla İstanbul'daki o alandan, turizm alanından çıkarılmasıydı. Perşembe Pazarı esnafı Perpa'ya getirildi. Tahtakale esnafı İSTOÇ'a, Mercan esnafı da Giyimkent'e, bu tarz kooperatifler aracılığıyla götürüldü. Perpa'da, elektrik, elektronik, hırdavat, iş güvenlikleri, kamera sistemleri var. Türkiye'nin öncü firmalarının yer aldığı bir merkez. Yıllık ortalama 200 milyar lira gibi bir ticaret hacmi söz konusu. Bu da Türkiye'de hem istihdama hem de ekonomiye büyük katkı veriyor."

"İnsanları Perpa'ya daha fazla çekerek perakende satışları artırmak istiyoruz"

Perpa Ticaret Merkezi Kooperatifi Başkanı Yücel, merkezde, ithalatçı, imalatçı ve ihracatçı firmaların yer aldığını, firmaları Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin İhracat Akademisi ile ihracata yönlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Perpa'da bir ev veya iş yerinin dekorasyonundan bir fabrikanın bütün aksamlarına kadar birçok ürünün bulunduğunu dile getirdi.

Yücel, Perpa inşa edilirken esnafın ihtiyaçları temelinde önemli bir mimarinin kullanıldığını belirterek, "11'inci katta mağazası olan bir yerin 10'uncu katta otoparkı, 12'inci katta da yönetim ofisi bulunuyor. 10'uncu kata 7'inci kata ve 4'üncü kata araçlar giriyor ve buradaki firmalarımız burayı depolama alanı olarak kullanabiliyor." diye konuştu.

Perpa Ticaret Merkezi'nin vizyonunu geliştirmek istediklerini söyleyen Yücel, Perpa'yı ticaretin AVM'si haline getirmek istediklerini, üyelere daha farklı alanlarda imalat ve depolama alanları kazandırmaya başlayacaklarını ifade etti.

Yücel, Perpa'da birçok banka ve kargo şirketinin de şubesinin olduğunu, insanları merkeze daha fazla çekerek perakende satışları artırmak istediklerini söyledi.

Merkeze gelen kişilerin yollarını daha iyi bulabilmeleri için yönlendirme levhalarını artırdıklarını belirten Yücel, "Perpa Ticaret Merkezi'nin sadece iç yollarının toplamı 38 kilometre, yeni bir karekod okuma sistemi getiriyoruz ve yılbaşıyla birlikte faaliyette olacak. İnsanlarımız yönlerini ya da gidecekleri yeri çok daha kolay bulabilecek." dedi.