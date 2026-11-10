Perpa'nın yıllık ortalama 200 milyar liralık ticaret hacmi olduğu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Perpa'nın yıllık ortalama 200 milyar liralık ticaret hacmi olduğu açıklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Perpa\'nın yıllık ortalama 200 milyar liralık ticaret hacmi olduğu açıklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Perpa\'nın yıllık ortalama 200 milyar liralık ticaret hacmi olduğu açıklandı
Haber Videosu

Perpa Ticaret Merkezi Kooperatifi Başkanı Atakan Yücel, merkezin yıllık ortalama ticaret hacminin 200 milyar lira olduğunu söyledi. Yücel, merkezde 4 bin 700 iş yeri ve 20 bin kişinin istihdam edildiğini, günlük yaklaşık 20 bin ziyaretçi ağırlandığını belirtti.

Perpa Ticaret Merkezi Kooperatifi Başkanı Atakan Yücel, Perpa'nın Türkiye'nin öncü firmalarının yer aldığı bir merkez olduğuna işaret ederek, "Yıllık ortalama 200 milyar lira gibi bir ticaret hacmi söz konusu." dedi.

İstanbul'un en köklü ticaret merkezlerinden biri olarak Karaköy ve Galata'nın çevresini kapsayan eski "Perşembe Pazarı"ndaki esnafın 1980'li yıllarda taşınmasının gündeme gelmesi üzerine esnaf ve tüccarlar güçlerini birleştirerek kooperatifleşme yoluna gitti.

Kooperatifin ana sözleşmesi 26 Eylül 1984 tarihinde Bakanlık tarafından onaylandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmaların ardından 3 Aralık 1985'te belediyeyle mukavele töreni yapıldı ve bugünkü Perpa'nın temeli 11 Mayıs 1986 tarihinde atıldı.

Merkezin resmi açılışı, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın katılımıyla 8 Mart 1989 tarihinde yapılırken, iş yerlerinin tahsis ve yerleşim süreçlerinin ardından 17 Kasım 1990 tarihinde burada ticari yaşam başladı.

"Türkiye'nin en büyük KOBİ merkezi"

Perpa'nın ekonomik değerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yücel, merkezde 4 bin 700 iş yeri olduğunu, merkezin A ve B blok olarak ikiye ayrıldığını belirterek, Perpa'yı Türkiye'nin en büyük KOBİ merkezi olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Yücel, Perpa'nın 20 bin kişiyi istihdam ettiğini dile getirerek, "Perpa Ticaret Merkezi günlük yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Toplam 40 bin kişilik bir alanı oluşturuyor." diye konuştu.

"Perşembe Pazarı"nın turizme kazandırılması amacıyla 1986 yılında başlatılan projeyle birlikte kooperatifin kurulduğunu dile getiren Yücel, kooperatif kurulduktan sonra 3,5 yıllık bir sürede merkezin faaliyete geçtiğini söyledi.

Yücel, ilk olarak B blokun hizmete girdiğini, A bloktaki iş yeri sahiplerinin dükkanlarını açmasıyla beraber Perpa'nın hem istihdama hem de üretime katkı sağlayan bir ticaret merkezi haline geldiğini ifade etti.

Geçmişte "Perşembe Pazarı" olarak nitelendirilen bölgenin İstanbul ticaretine yön verdiğini ve büyük tacirleri barındırdığını söyleyen Yücel, şöyle devam etti:

"O zaman tabii ki en önemlisi esnafın kooperatifler aracılığıyla İstanbul'daki o alandan, turizm alanından çıkarılmasıydı. Perşembe Pazarı esnafı Perpa'ya getirildi. Tahtakale esnafı İSTOÇ'a, Mercan esnafı da Giyimkent'e, bu tarz kooperatifler aracılığıyla götürüldü. Perpa'da, elektrik, elektronik, hırdavat, iş güvenlikleri, kamera sistemleri var. Türkiye'nin öncü firmalarının yer aldığı bir merkez. Yıllık ortalama 200 milyar lira gibi bir ticaret hacmi söz konusu. Bu da Türkiye'de hem istihdama hem de ekonomiye büyük katkı veriyor."

"İnsanları Perpa'ya daha fazla çekerek perakende satışları artırmak istiyoruz"

Perpa Ticaret Merkezi Kooperatifi Başkanı Yücel, merkezde, ithalatçı, imalatçı ve ihracatçı firmaların yer aldığını, firmaları Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin İhracat Akademisi ile ihracata yönlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Perpa'da bir ev veya iş yerinin dekorasyonundan bir fabrikanın bütün aksamlarına kadar birçok ürünün bulunduğunu dile getirdi.

Yücel, Perpa inşa edilirken esnafın ihtiyaçları temelinde önemli bir mimarinin kullanıldığını belirterek, "11'inci katta mağazası olan bir yerin 10'uncu katta otoparkı, 12'inci katta da yönetim ofisi bulunuyor. 10'uncu kata 7'inci kata ve 4'üncü kata araçlar giriyor ve buradaki firmalarımız burayı depolama alanı olarak kullanabiliyor." diye konuştu.

Perpa Ticaret Merkezi'nin vizyonunu geliştirmek istediklerini söyleyen Yücel, Perpa'yı ticaretin AVM'si haline getirmek istediklerini, üyelere daha farklı alanlarda imalat ve depolama alanları kazandırmaya başlayacaklarını ifade etti.

Yücel, Perpa'da birçok banka ve kargo şirketinin de şubesinin olduğunu, insanları merkeze daha fazla çekerek perakende satışları artırmak istediklerini söyledi.

Merkeze gelen kişilerin yollarını daha iyi bulabilmeleri için yönlendirme levhalarını artırdıklarını belirten Yücel, "Perpa Ticaret Merkezi'nin sadece iç yollarının toplamı 38 kilometre, yeni bir karekod okuma sistemi getiriyoruz ve yılbaşıyla birlikte faaliyette olacak. İnsanlarımız yönlerini ya da gidecekleri yeri çok daha kolay bulabilecek." dedi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerİstanbulEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Sadece 2 öğrencisi var Köy okulunda Ata’ya anlamlı anma Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
12:28
İzmir’deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
10:07
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:03:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Perpa'nın yıllık ortalama 200 milyar liralık ticaret hacmi olduğu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android