Peş peşe indirim gelen motorinin fiyatı 22 lira seviyelerine geriledi - Son Dakika
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Peş peşe indirim gelen motorinin fiyatı 22 lira seviyelerine geriledi

30.11.2022 00:19

Akaryakıt fiyatları son haftada 5. kez değişti. Motorinin litresi bu kez 58 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa, Ankara'da 22 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 71 kuruşa geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 1 haftada 5. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 58 kuruş düştü.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 50 kuruşa, Ankara'da 22 lira 65 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 71 kuruşa geriledi.

İNDİRİMLER ÜST ÜSTE GELDİ

23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde ise motorine 82 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Peş peşe indirim gelen motorinin fiyatı 22 lira seviyelerine geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Peş peşe indirim gelen motorinin fiyatı 22 lira seviyelerine geriledi - Son Dakika
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