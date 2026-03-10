Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak

Petrol devinin CEO\'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
10.03.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aramco CEO'su Amin Nasser, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle petrol stoklarının son 5 yılın en düşük seviyesine indiğini belirterek krizin uzaması halinde dünya petrol piyasaları ve küresel ekonomi için ''felaket'' yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel enerji piyasalarında endişeleri artırdı. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın Aramco şirketinin CEO'su Amin Nasser, petrol stoklarının son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek küresel ekonomi için ciddi risk uyarısında bulundu.

PETROL FİYATLARI ZİRVEYE YÜKSELDİ

İran ile yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması petrol piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Petrol fiyatları kısa süre önce varil başına 114 dolara çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser düzenlediği basın toplantısında mevcut krizin petrol arzı üzerinde büyük baskı oluşturduğunu söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK NOKTA

Körfez petrolünün dünya pazarlarına ulaştırılmasında kilit rol oynayan Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Nasser, deniz taşımacılığının yeniden başlamasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Nasser, "Yedek petrol üretim kapasitesinin büyük kısmı bu bölgede bulunuyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden başlaması kesinlikle kritik öneme sahip" dedi.

Bölgeden gelen toplam petrol arzının yaklaşık yüzde 17'sinin Hürmüz Boğazı üzerinden taşındığını belirten Nasser, yaşanan kesintinin şu ana kadar yaklaşık 180 milyon varil petrolü etkilediğini ifade etti.

STOKLAR SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Nasser, küresel petrol stoklarının zaten son beş yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek kriz nedeniyle stokların daha hızlı tükenebileceği uyarısında bulundu. Enerji arzındaki aksamanın yalnızca petrol taşımacılığını değil, havacılık, tarım ve otomotiv gibi birçok sektörü de zincirleme şekilde etkilediğini dile getirdi.

"DÜNYA İÇİN FELAKET OLABİLİR"

Krizin uzun sürmesi halinde küresel ekonomi üzerinde ciddi sonuçlar doğabileceğini belirten Nasser, "Kesintinin uzaması durumunda dünya petrol piyasaları için felaket niteliğinde sonuçlar doğabilir ve küresel ekonomi açısından etkiler çok daha ağır olabilir" dedi.

ŞU AN KULLANILAN TEK HAT

Aramco'nun şu anda sevkiyat için yalnızca Doğu-Batı boru hattını kullanabildiğini belirten Nasser, bu hattın günlük yaklaşık 7 milyon varil kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Nasser ayrıca hem yurt içinde hem de yurt dışında petrol depolama kapasitesi açısından herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Sözler, Güncel, Enerji, Finans, Dünya, İran, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz
Almanya’da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı Almanya'da eyalet seçimlerini Türk kökenli Cem Özdemir kazandı

14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
13:06
İsmail Kaani’nin akıbeti tartışılıyordu İran’dan resmi açıklama geldi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
13:03
Trump’ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:19:44. #7.13#
SON DAKİKA: Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.